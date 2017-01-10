10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GMİS Başkanlar Kurulu, 2017 çalışma programını görüştü

10 Ocak 2017 Salı, 16:50
GMİS Başkanlar Kurulu, 2017 çalışma programını görüştü
GMİS Başkanlar Kurulu, 2017 çalışma programını görüştü

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplanan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu 2016 yılının çalışmalarını değerlendirip, 2017 yılının çalışma programını görüştü.
Genel Sekreter Hakkı Arslan'ın vefatı sonrasında yapılan ilk toplantı olması sebebiyle duygusal bir ortamda yapılan toplantı sonucunda (GMİS)'in tüm birimleri ile Genel Başkanından üyesine kadar "tek ses, tek yürek mücadeleye devam" kararı alındı.
2017 yılının zorlu geçeceği konusunda görüş birliğine varan Başkanlar Kurulu, 14 Temmuz 2016 Kitlesel Basın Açıklaması ve tarihteki şanlı direnişlerde olduğu gibi bir bütün olarak birlik beraberlik içinde sorunların çözümü için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
GMİS Başkanlar Kurulu daha sonra merhum Genel Sekreter Hakkı Arslan'ın makamında onun anısına toplu fotoğraf çektirdi.
(OA-OA-Y)

10.01.2017 16:52:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tekin, gazetecileri kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN, GAZETECİLERİ KUTLADI
TSO Başkanı Tetiker Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

TSO BAŞKANI TETİKER GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı
YEREL

EVİ YANAN AİLEYE, BAŞKAN UYSAL SAHİP ÇIKTI
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı
YEREL

GMİS GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
Artık yemeklerden sokak hayvanları nasipleniyor
YEREL

ARTIK YEMEKLERDEN SOKAK HAYVANLARI NASİPLENİYOR

67 Burda AVM yönetimi gazetecileri ağırladı
YEREL

67 BURDA AVM YÖNETİMİ GAZETECİLERİ AĞIRLADI
Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

ALAPLI BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Rektör Özer, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

REKTÖR ÖZER, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Karaduman Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KARADUMAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Şahin, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

ŞAHİN, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Sosyal medyada &quot;terör propagandası&quot; iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADA "TERÖR PROPAGANDASI" İDDİASI
Alaplı'da kardan kapanan yollar açıldı
YEREL

ALAPLI'DA KARDAN KAPANAN YOLLAR AÇILDI
TTK'dan GMİS'e taziye ziyareti
YEREL

TTK'DAN GMİS'E TAZİYE ZİYARETİ
Başkan Tekin 10 Ocak Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Evinin bahçesinde kardan hayvan figürleri yaptı
YEREL

EVİNİN BAHÇESİNDE KARDAN HAYVAN FİGÜRLERİ YAPTI

Başkan Uysal, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Zonguldak'a çocuk izlem merkezi açıldı
YEREL

ZONGULDAK'A ÇOCUK İZLEM MERKEZİ AÇILDI
Devrek Belediyesi beton direkleri söküyor
YEREL

DEVREK BELEDİYESİ BETON DİREKLERİ SÖKÜYOR
Karla kaplı yolları deniz suyuyla açıyorlar
YEREL

KARLA KAPLI YOLLARI DENİZ SUYUYLA AÇIYORLAR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Demirtaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

DEMİRTAŞ, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Zonguldak'taki metan gazı faciasının 4'üncü yılı
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ METAN GAZI FACİASININ 4'ÜNCÜ YILI