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Aksaray'da FETÖ/PDY'den bin 154 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 154 kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yapılanan FETÖ/PDY Terör Örgütü ile işbirliği içinde oldukları, örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiası ile Aksaray genelinde 1154 kamu personeli görevden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan 677'si olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmış ve 305'i görevlerine iade edilmiş olup 172'si hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri halen devam etmektedir. Ayrıca, ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda 18 kamu personeli doğrudan kamu görevinden çıkarılmıştır. İl genelinde FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında kamu personelinin de bulunduğu toplam 551 şahıs gözaltına alınmıştır. Bunlardan mahkemeye sevk edilen 243'ü tutuklanarak cezaevine konmuş, 192'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış ve 41'i C.Başsavcılığı'nca serbest bırakılmış olup gözaltında halen 15 şahıs bulunmaktadır. Ayrıca, hakkında adli işlem başlatılan firari 60 şahsı yakalama çalışmaları sürmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir" denildi.

(YC-AH-Y)



10.01.2017 16:53:59 TSI

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