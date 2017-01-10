YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta 3 hırsız 11 ayrı suçtan tutuklandı

Milas'ta 3 hırsız 11 ayrı suçtan tutuklandı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yazlık sitelere girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi Milas Adliyesi'ne sevk edildi. 11 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı öğrenilen şahıslar tutuklandı

Milas - Bodrum karayolu üzerinde yer alan yazlıkların yoğun olarak bulunduğu Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çaldıkları birçok eşya ile birlikte yakalanan ve jandarma tarafından gözaltına alınan E.Y., H.B. ve İ.K. jandarmadaki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

11 ayrı hırsızlık suçundan da arandıkları tespit edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ÇP-İK)



10.01.2017 16:54:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER