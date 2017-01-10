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Başkan Atmaca'dan AGC'ye ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 16:51
Başkan Atmaca'dan AGC'ye ziyaret
Başkan Atmaca'dan AGC'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Yılmaz
AĞRI (İHA) - AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ağrı Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, gazetecilerin gününü kutladı. Gazetecilerle bir süre görüşen Atmaca, gazeteciliğinin önemine değindi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan ise, ziyaretten dolayı Atmaca'ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Genç ve yerel gazetecilerin sorularını cevaplayan Atmaca, daha sonra AGC'den ayrıldı.
(AG-MSA-Y)

10.01.2017 16:55:10 TSI
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