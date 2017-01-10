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Emirdağ Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın ile Belediye-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin tarafından imzalanan sözleşme ile işçi ücretlerine yıllık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sözleşme imza töreninde konuşan Başkan Kargın, belediye imkanları ölçüsünde en iyi artışın sağlandığını belirterek, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Yücel Şahin ise sözleşme hazırlanırken Başkan Kargın'ın samimi ve büyük çabası olduğunu söyledi. Şahin, "Sayın başkan, geçmiş dönemlerdeki alacaklarımızın ödenmesinde üstün bir çaba sarf etti. Kendisine bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşmede de ücretlerde yüzde 15 gibi bir ücret artışı oldu. Biz sendika olarak biraz hazıra konduk. Bu sözleşme buradaki temsilcimiz ve belediye başkanımızın çabasıyla oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

(HK-GC-



10.01.2017 16:57:23 TSI

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