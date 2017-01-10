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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun

10 Ocak 2017 Salı, 16:53
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
- Büyükşehir'in Kaliteli Hizmetine Uluslararası Taç
- Başkan Uğur: "Vatandaşımızı Memnun Etmeye, Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini her geçen yıl daha da arttırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası geçerliliği olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş memnuniyeti odaklı yürüttüğü hizmetleri Büyükşehir'e ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini kazandırdı. Kalite belgelerini Bursa Kalite Danışmanlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a verildi. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa personelinin de katıldığı belge teslim töreninde konuşan Aras, Büyükşehir'in hizmetleri ve vatandaşlara yaklaşımı ile belgeleri almaya hak kazandığını söyledi.

Büyükşehir'in kaliteli hizmetine uluslararası taç
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Aralık ayında denetimler yaptıklarını söyleyen Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras, "Büyükşehir Belediye başkanlığımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazanmıştır. Uluslar arası geçerli olan bu belgeler, belediyemizin verdiği hizmet ile vatandaşın memnuniyetini yerinde görme fırsatımız oldu. Vatandaşlarımıza nasıl dokunduklarını ve nasıl faydalar sağladıklarını bizler bu yapılan çalışmalarla, uluslar arası standartlarda taçlandırdı. Büyükşehir'de her birim tüm daire başkanlıkları çok özverili bir şekilde bir çalışma içerisinde bulundu. Sayın belediye başkanımızın asıl hedefi olan vatandaş memnuniyetini çok güzel bir şekilde gözler önüne serdiklerini bizlerde yerinde tetkik etmiş olduk" diye konuştu.

Başkan Uğur: "Vatandaşımızı Memnun Etmeye, Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz"
Belge teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise belediyelerin amacının vatandaşlara hizmet olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin vatandaşları memnun etmesinde mumluluk duyduklarını ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin dairelerinin özverili bir şekilde, sistemli, kaliteli bir şekilde çalışma yaptıkları, vatandaşa ulaştıkları, Beyaz Masamız ile birlikte de vatandaşın memnuniyetinin olduğu görüldü. Bunlarla ilgili belgeleri aldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı memnun etmeye, hizmet etmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de yoğun bir kar yapışı yaşandı. Dolayısı ile vatandaşımız, hiç kimse evinde kalmak istemiyor, herkes aracına binip caddeye, sokağa çıkıyor, şehirlerarası, ilçeler arası yolculuklar yapıyor. Dünde Bandırma'daydık. Bandırma'nın girişini, çıkışını, yollarını inceledik. Karayollarıyla, BASKİ'yle, Fen İşleriyle, İtfaiyesiyle, Kant Estetiğiyle başarılı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Ayşen Aras tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri takdim edildi. Başkan Uğur, Büyükşehir personeline özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
(OF-

10.01.2017 16:57:40 TSI
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