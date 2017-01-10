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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Turan'dan 10 Ocak mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 16:56
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Turan'dan 10 Ocak mesajı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü olması nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı.
Turan, "Bir ülkenin güçlü olmasının göstergelerinden biri de, basının özgür ve çok sesli olmasıdır. Özgün düşünceler, farklı bakış açıları bütün toplumlar için bir zenginlik göstergesidir. Öyle ki, çağdaş demokrasilerde basın, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak anılır. Halkın doğru ve eksiksiz haber alması basının meslek etiğine uygun olarak faaliyet göstermesine bağlıdır. Yapıcı eleştirel tutum, tarafsızlık, bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı basının temel değerlerinden olmalıdır. Medya organları, gösterdikleri yapıcı tutumla demokrasinin gelişmesine katkıda bulunabilecekleri gibi sorumsuz yayıncılık anlayışıyla demokrasiyi sekteye uğratacak çabalara da destek olabiliyorlar. Nitekim geçmişte yaşadığımız askeri darbelerde basın, darbelerin gönüllü sözcülüğünü yaptı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi karşısında medya organlarımız bir demokrasi destanı yazarak milli iradenin yanında saf tuttular. Bu bakımdan, bugün basınımızın kat ettiği mesafe takdire şayandır. Çok zor şartlar altında dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında, doğal afetlerin yaşandığı alanlarda canlarını riske atarak görevlerini yerine getiren gazetecilere minnet borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çanakkale yerel medyasında çalışan gazetecilerimiz olmak üzere bütün gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi.
(GD)

10.01.2017 16:58:40 TSI
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