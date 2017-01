YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'den İHA'ya ziyaret

AK Parti'den İHA'ya ziyaret



Faruk Türkan

IĞDIR (İHA) - AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Bekir Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Bekir Can, İHA muhabiri Faruk Türkan ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Bekir Can, "Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarının yaşadıkları zorlukları, harcadıkları çabayı görmemek ve onları takdir etmemek mümkün değil. Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir" dedi.

Can; ilkeli ve tarafsız habercilik yapan İHA muhabiri Faruk Türkan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarılar diledi.

10.01.2017 17:02:05 TSI

