10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'den İHA'ya ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 16:57
AK Parti'den İHA'ya ziyaret
AK Parti'den İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Faruk Türkan
IĞDIR (İHA) - AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Bekir Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisini ziyaret etti.
AK Parti İlçe Başkanı Bekir Can, İHA muhabiri Faruk Türkan ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Bekir Can, "Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarının yaşadıkları zorlukları, harcadıkları çabayı görmemek ve onları takdir etmemek mümkün değil. Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir" dedi.
Can; ilkeli ve tarafsız habercilik yapan İHA muhabiri Faruk Türkan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarılar diledi.
(MSA-Y)

10.01.2017 17:02:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Müdür Yolcu'dan İHA'ya ziyaret
YEREL

MÜDÜR YOLCU'DAN İHA'YA ZİYARET
Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi
YEREL

IĞDIR'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Iğdır'da kimsesiz kişi kulübede ölü bulundu
YEREL

IĞDIR'DA KİMSESİZ KİŞİ KULÜBEDE ÖLÜ BULUNDU
Öğrencilerden engellilere tekerlekli sandalye
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE