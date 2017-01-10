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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sapanca'da sosyal tesis binası inşaatı sürüyor

10 Ocak 2017 Salı, 17:00
Sapanca'da sosyal tesis binası inşaatı sürüyor
Sapanca'da sosyal tesis binası inşaatı sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca ilçesinde kurulan Şehit Astsb. Ömer Halisdemir spor ve sosyal tesisleri inşaatı devam ediyor.
Sapanca Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz demokrasi şehidi Astsb. Ömer Halisdemir 'in adının verildiği spor ve sosyal tesisleri inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Hem çocuk oyun gruplarının hem de büyüklerin dinlenmelerine imkan verecek sosyal tesiste, çok amaçlı büyük bir park, spor sahası ve kafeterya hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Vatandaşlarımızın spor faaliyetlerinde bulunacağı ve çocuklarımızın da çeşitli oyunlar oynayabilecekleri yeşil alanlar ve parkları inşa etmeye devam ediyoruz. Şehit Astsb. Ömer Halisdemir Spor ve Sosyal Tesisleri inşaatını 2 ay içerisinde tamamlamak arzusundayız" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

10.01.2017 17:03:42 TSI
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