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Ercik, MGC'yi ziyaret etti

- AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik:

- "Demokrasilerde basının önemi büyük"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, beraberinde Başkan Yardımcısı Zeynep Leyla Aysalar ve yönetim kurulu üyesi Selvinaz Kalkan ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ercik, ziyarette yaptığı konuşmada, demokrasinin hakim olduğu ülkelerde basının çok önemli görevler üstlendiğine vurgu yaparak, "Bu görevlerini de çok zor şartlar altında yerine getirdiklerini biliyoruz. Güçlü bir demokrasiye sahip olmak istiyorsak eğer, basınımızın da güçlenmesine katkı sağlamamız, gazeteci arkadaşlarımızın daha iyi şartlar altında görevlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Bu vesile ile Mersin'de görev yapmakta olan basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ercik, konuşmasının ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal'a günün anlam ve önemine istinaden çiçek takdim etti.

MGC Başkanı Ahmet Ünal, AK Parti İl Başkanlığı'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Biz gazeteciler kentin bileşenleri ile aynı gemide olduğumuzu biliyoruz. Bu bağlamda onların desteğini her zaman yanımızda hissettik. AK Parti İl Başkanımız Cesim Ercik'de her fırsatta bizlerle birlikte olduklarını söyler ve bunu biz gazetecilere hissettirir. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

(HSK-Y)



10.01.2017 17:04:43 TSI

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