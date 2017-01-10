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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Büyükşehir'den oyun değişikliği açıklaması

10 Ocak 2017 Salı, 17:02
Büyükşehir'den oyun değişikliği açıklaması

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenecek olan 'Tolstoy ve Anna' isimli tiyatro gösterisinin iptal edildiği ve yerine 'Oyunlarla Yaşayanlar' isimli tiyatro gösteriminin sahneleneceği belirtildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 17-18 Ocak tarihlerinde AKM'de sahnelenmesi planlanan 'Tolstoy ve Anna' isimli tiyatro gösteriminin iptal edildiği açıklandı. 'Tolstoy ve Anna' isimli oyunun yerine aynı günlerde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Oyunlarla Yaşayanlar' isimli tiyatro gösteriminin Sakaryalı sanatseverlerle buluşacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada 'Oyunlarla Yaşayanlar' isimli tiyatro gösteriminin her iki gün için saat 20.00'de AKM'de sahneleneceği ifade edildi.
(RŞ-RFK-Y)

10.01.2017 17:03:59 TSI
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