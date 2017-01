YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'de akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ve The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AACSB'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Başkanı Timothy Mescon, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AACSB Mentoru Mohamed Madi, Türkiye'deki elli devlet ve vakıf üniversitesinin İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanları ile bünyesinde işletme, yönetim, muhasebe gibi bölüm veya program bulunduran tüm fakültelerin dekan, dekan yardımcısı, müdür, bölüm başkanı ve akreditasyon sorumlularından oluşan yüze yakın akademisyen katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Türk yükseköğretiminde kalite çalışmalarının öneminin giderek artması sebebiyle akreditasyonu gündemine alan okulların sayısının her geçen gün arttığını ve dolayısı ile bu etkinliğin olası işbirlikleri için önem arz edeceğini söyledi. Üniversitelerin kendilerini iyileştirme ve tanınırlık kazanarak mezunlarına iyi olanaklar sağlayabilmesi için akreditasyonun bir araç olarak kullanılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Can, akreditasyon sürecinin yoğun ve gönüllülük esası içeren bir mesai olduğunu dile getirdi. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ortamda Sakarya Üniversitesi olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Ülke olarak birlikteliğin önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yurt dışı algısı da büyük önem taşıyor. Üniversite olarak, olumlu algının oluşmasında katkısı olacak bu toplantıların sadece bu yönde değil, eğitimimiz, öğrencilerimizin motivasyonu ve öğrenimi açısından da etkili olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi gibi, öğrenci sayısı, akademisyen farkı, yabancı öğrenci sayısı olan büyük bir üniversiteyi geleneksel yöntemlerle yönetmenin imkansız olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Elmas, "Sakarya Üniversitesi olarak biz bir sistem kurduk. Şuanda Yüksek Öğretim Kurumu'nun da aslında yaptığı, kalite kurumunun da yaptığı çalışmayı da kapsayan dünyadaki bütün bölgelerdeki kalite ve akreditasyon süreçlerini kapsayan genel bir yapı kurduk. Bizim burada yaptığımız şey, bir üniversitenin temel kaynakları ve belirli parametreleri belirledik ve sonra bunların bir stratejik yönetim kapsamında yönetilmesini ve sürdürülebilirliği sağladık. Kurumsal değerlendirmeye baktığımızda ister YÖK yapsın, ister Amerika'daki akreditasyon kuruluşları yapsın hangi kuruluş yaparsa yapsın biz hazırız. Bunlar aslında basit ve kavranması çok kolay süreçler olduğunu düşünüyorum. Son beş senede mükemmellik ödülü, sürdürülebilirlik ödülü, Avrupa Mükemmellik Ödülü (EFQM) aldık, geçen sene kurumsal değerlendirmeden geçtik. Biz bu süreçlerin bürokrasisini rahat yaptığımız için bu süreçler kurumumuzu çok yormadı. Aslında söylemek istediğim dünyanın herhangi bir kurumundan altı ay içinde değerlendirme alırız. Bizim için bir sorun yok" ifadelerini kullandı.



"Sakarya Üniversitesi kalite süreçlerinde öncü"

Sakarya Üniversitesi'nin kalite yolculuğunu sürekli gündemde tutması ve bunu ele alması önemli bir başarıdır diyen Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, "Hedefini bilmeyen ya da varmak istediği yeri bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Öncelikle üniversitelerimiz hedeflerini iyi koyması gerekiyor. Sonra o hedeflere ulaşmak için iyi araçlar oluşturmak zorunda. Bunu yapabildiğimiz ölçüde dünyada ve bu anlamda çalışan üreten insanlar kendi özgün tasarımlarını da geliştiriyorlar. Sakarya Üniversitesi kalite süreçleri anlamında kendi özgün tasarımlarını geliştirmiş iyi uygulama örneklerini üretmiş ve ülkemizin yükseköğretim farkındalığının gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ediyor" dedi. Prof. Dr. Uzun, "Yükseköğretim sistemimizde ilk kez, üniversitelerimiz kurumsal iç değerlendirme raporlarını hazırladılar. Biz bunları web sayfamızda ilan ettik. Değerlendirme raporlarının yayınlanmasının ardından Sakarya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ında içinde bulunduğu takım başkanlarımız aracılığıyla bir üniversiteyi de değerlendirecek. 20 tane üniversitenin kurumsal dış değerlendirmesini yapılıyor. Şuana kadar on bir üniversitenin saha ziyaretleri tamamlandı. Geriye kalan üniversitemizin de şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanacak. Yükseköğretim sistemimizde ilk defa kurumsal dış değerlendirme aşamasına geçilmiş oldu. Buradan öğreneceğimiz eminim çok şey var eminim, çok şey kazanacağız elde edeceğiz ve süreçlerimizin mutlaka önümüzdeki bu süreçte iyileştireceğiz" şeklinde konuştu.



"En eski ve prestijli akreditasyon kurumudur"

AACSB'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Başkanı Timothy Mescon, AACSB'nin yapısından, faaliyet gösterdiği ülkelerden, Türkiye'de akreditasyon ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti. İşletme okullarının her birinin kendine özgü ilham veren misyon ve vizyonları ile işletmeler ve diğer paydaşlarla etkileşim içinde, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden kurumlar olmasının önemini vurguladı. AACSB Akreditasyon Standartları ilk kez 1919'da kabul edildiğini ve son güncellemenin küresel yönetim eğitim topluluğu ve işveren kuruluşlarının işbirliği sonrasında 2013'te gerçekleştiğini söyleyen Timothy Mescon, "Akreditasyon, bir okulun en yüksek kalitede programlarını sunma kabiliyetinin titiz bir şekilde incelemesi sürecidir. Akreditasyon sürecinde, bir okulun misyonu, fakülte nitelikleri ve müfredatının kapsamlı bir incelemesidir ve sürecin kendi değerlendirmeleri, akran değerlendirme, komite incelemeleri ve derinlemesine stratejik planların geliştirilmesi bulunmaktadır. Akreditasyon, öğrencilerin mezun olduklarında etkili liderler olmaya hazırlanarak, çalışma alanlarına en uygun materyalleri öğrenmesini sağlar" dedi. Timothy Mescon, "AACSB, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde işletme ve muhasebe programları için uluslararası kabul görmüş uzman akreditasyon sağlamaktadır. AACSB Akreditasyon Standartları, eğitimcilerin iş programlarında mükemmellik ve sürekli gelişmeyi takip etmelerini sağlar. AACSB Akreditasyonu, dünya çapında, bir fakültenin ve iş programlarının kazanabileceği uzmanlaşmış ve mesleki akreditasyonun en uzun süredir tanınan kurumudur. İşletme okulları, AACSB kurumuna üye olarak, topluluk ve ağ oluşturma, uluslararası platformlarda tanınırlılıklarını arttırma, iş geliştirme ve mezunlarına kariyer olanakları sunma konularında da fayda sağlayar" diye konuştu. Etkinliğin ikinci oturumunda Prof. Dr. A. Vecdi Can'ın yönetiminde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir, AACSB Mentoru Mohamed Madi ve EMEA Başkanı Timothy Mescon ile "İstanbul Üniversitesi'nin AACSB Akreditasyon Yolculuğu" paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Pekdemir İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyon sürecinde yaşadığı tecrübeleri Türkiye'nin diğer işletme fakülteleri dekan ve dekan yardımcıları ile paylaştı. AACSB sürecinde gerçekleştirdikleri ilk aşamanın kendilerini tanımak ve tanımlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pekdemir kendinize karşı dürüst olup okulunuzun gerçeklerinin neler ifade ettiğini ve bu gerçeklikleri nasıl kaliteli bir hale dönüştüreceğini düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.

Panelin sonunda, katılımcıların sorularına yer verilirken etkinliğin değerlendirilmesi de yapıldı. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Tunahan'ın, Türkiye'nin değerli işletme okullarının katılımlarının sadece bu toplantı ile sınırlı kalmamasını, bu etkinliğin sonucunun bir işletme okulları işbirliğine dönüşmesini ümit ettiğini ve bunun için Sakarya Üniversitesi olarak her zaman destek vereceklerini belirtti.

