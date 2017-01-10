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Bayır'dan gazeteciler günü açıklaması

- "Birlik beraberlik adına basın büyük görev üstlenmiştir"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, zor şartlarda can güvenliklerini tehlikeye atarak görev yapan basın mensuplarına; ülkemizin birlik ve beraberliği adına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Taner Bayır, haber alma hakkının önemli insani ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çekerken gazetecilerin, bu ihtiyaçların karşılanmasında kamuoyuna karşı sorumluluğu bulunan ve kamu görevi ifa eden kişiler olduğunu belirtti.

Basının, gücünü halktan alarak, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, eğitme ve aydınlatma gibi çok önemli görevleri olduğunu söyleyen Taner Bayır, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Görevlerini yerine getirirken basın etiğine bağlı kalan, kaynağı belli haberleri dile getirerek toplumla paylaşan, hukukun evrensel standartları ile kişi hak ve hürriyetlerine saygıdan taviz vermeyen gazetecilerimizin varlığı, basınımızın yanı sıra ifade özgürlüğünü ve demokrasimizi de daha güçlü kılmaktadır. Büyük, köklü ve güçlü ülkeler, çok sesli, renkli, etkin, modern teknoloji ile donatılmış basın yayın organlarına sahiptir. Günümüzde sağlam toplumsal yapısı, özgüveni yüksek, demokratik işleyişi kuvvetli, sosyo-ekonomik kimliği olan ülkelerin çok sesli medya organları, kendi vatandaşlarını dünyadaki gelişmelerden anında haberdar edebilme yeteneğine sahiptir. Farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade imkanı bulduğu medya, sağlıklı bir kamuoyu için de çok önemlidir. Medya bağımsız olmalıdır; basında çalışanlar, gazeteciler, haberciler ne derece özgür olursa, ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur. Fakat basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Aslolan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesinin sağlanmasıdır. Demokratikleşme ve şeffaflaşma politikalarında kilit rol oynayan basının, meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Çeşitlenen medya teknolojileri özellikle son yıllarda sosyal medyanın aktif kullanımı doğru ile yalan haberin ayrımını zorlaştırdı. Sosyal medya hızlı haber alma, kamuoyu oluşturma açısından olduğu kadar 'kara propaganda' bakımından da istenmeyen yayınların platformu haline geldi. Doğru haber vermek kadar bu kara propaganda malzemelerini ayıklamak da habercilerimizin yükümlülükleri arasına girdi. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum."

(ERZ-AT-Y)



10.01.2017 17:08:45 TSI

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