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Develi Belediye Başkanı Cabbar Gazeteciler Günü'nü kutladı



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.

Başkan Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Haber bir emanettir, emanete de liyakat gerekir. Bu anlamda haberleri doğru kaynaklardan edinip ve doğru yollarla yaymak gibi önemli bir misyonu icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, mesleklerinde kolaylıklar diliyorum."

(SK)



10.01.2017 17:09:42 TSI

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