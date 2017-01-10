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AK Parti Aydın'daki su zammını yargıya taşıdı

- AK Parti'li Hacı Çakmak, ASKİ'nin il genelinde suya yaptığı zammın iptali için mahkemeye başvurdu



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Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da AK Parti İl teşkilatı üyesi Hacı Çakmak, ASKİ'nin il genelinde suya yaptığı yüzde 28 ila 45 arasında değişen oranlardaki zammın iptali için mahkemeye başvurdu.



Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ve AK Parti İl teşkilatı üyesi olan Hacı Çakmak, 17 Kasım tarihinde gerçekleşen ASKİ genel kurulunda il genelinde suya yapılan yüzde 28 ila 45 arasında değişen oranlardaki zammın iptali için Nöbetçi İdare Mahkemesine başvuru yaptı. Çakmak'a adliyede AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.



Başvuru dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "17 Kasım'da yapılan ASKİ Genel Kurulu'nda Aydın'ın 17 ilçesinde yüzde 28 ila 45 arasında değişen miktarlarda zam gerçekleştirilmişti. Biz dava sürecine başlayacağımızı daha zammın ertesi günü ilan etmiştik. Büyükşehir Belediyesine su zammını gereği çekmesi hususunda çağrımız olmuştu. 2017 yılının ilk 10 gününde de bu çağrımız yerine gelmedi ve su ücretlerine yapılan zam geri alınmadı. Yüzde 28 ila 45 oranlarındaki zam gerçekten fahiş bir rakam. O gün bu işin öncülüğünü yapacağımızı duyurmuştuk. Bugün de üyemiz olan Hacı Çakmak, Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesini sunacak. Biz bu işin her noktada takipçisi olacağız. Partimizdeki avukat arkadaşlarla birlikte süreci takip edeceğiz. Dava açmak isteyen tüm Aydınlı hemşerilerimize de gerekli hukuki desteği sağlayacağız. Dava açmak isteyenleri partimize bekliyoruz. Dava açmak için yasal süre henüz geçmedi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardındaki 60 günlük süre devam ediyor. Zaten tarife de yılbaşından itibaren yürürlüğe girdi" dedi.



"Vicdani sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Hacı Çakmak'ın açtığı davayı kazanacağını ümit ettiğini ifade eden Özmen, şöyle konuştu: "Bir zam yapılabilir. Biz özellikle geçen sene hiç zam yapılmamasını teklif etmiştik. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ kurulduğunda ilçelerde su alt yapısı ve kaynaklarını hazır almıştı. Artı bir masraf yapmadı. Aydın'da su fiyatları çok yüksek, bu konuda ciddi şikayetler var. Geçen sene ve ardından bu yıl sıfır zam yapılmasını istemiştik. Su yapılacaksa enflasyon oranında yapılması konusunda bir talebimiz olmuştu. Ama bırakın bunu enflasyonun kat kat üzerinde yüzde 45'lere varan oranlarda zam yapıldı. Hemşerilerimiz ve bizlerin vicdanını sızlatan bir zam yapıldı. Bugün vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla buradayız. Büyükşehir belediyesi dava sürecinde gerekli cevapları verecektik. Mahkemenin vereceği karara hepimiz saygılı olacağız. Su zammının iptali veya makul bir seviyeye çekilmesini talep ediyoruz"

(MB-Y)



10.01.2017 17:09:02 TSI

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