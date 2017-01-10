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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Bornova Beckerspor TBF finallerinde

10 Ocak 2017 Salı, 17:07
Bornova Beckerspor TBF finallerinde
Bornova Beckerspor TBF finallerinde

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyon (TBF) Kupası finallerinde Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile çeyrek final maçına çıkan Bornova Beckerspor, 69-65'lik skorla adını yarı finale yazdıran ekip oldu.
Ligin ilk devresini lider bitiren Bornova Beckerspor, Türkiye Basketbol Federasyon (TBF) Kupası finallerinde Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile karşı karşıya geldi. İki takımın da oldukça iyi mücadele ettiği maçta kazanan taraf Bornova Beckerspor oldu. Bornova Beckerspor, rakibini 69-65'lik bir skorla yendi.
Maç sonunda konuşan Bornova Beckerspor Baş Antrenörü Olcay Orak, "Beklenildiği gibi zorlu bir maç oldu. Açıkçası maçın son periyodunun çok kritik anlarında iki tane offensive hatamız var; ama yine maçın sonunu çok iyi müdafaa yaparak getirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Kırçiçeği Bodrum Basketbol'da çok ciddi basketbol oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Yarın Orduspor  OGM Orman Gençlik maçının galibi ile oynayacağız. Rakibimiz kim olursa olsun bu maç kadar sert bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.
Kırçiçeği Bodrum Basketbol Baş Antrenörü Derya Özer ise şöyle konuştu:
"Açıkçası bugün galip gelip, sonuna kadar gitmek istiyorduk hedefimiz oydu. Güzel bir mücadele oldu sahada. Basketbol takibi hatalar oyunu. Maçın içinde bir sürü hata oldu sonunu da çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim; ama mücadele olmadı dersem ayıp etmiş olurum. Oyuncularım sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar. Rakip takım da hakikaten istedi, onlar da iyi mücadele etti. Güzel bir maç oldu. Hatası bol ama seyri zevkli bir maç oldu. Bornova Becker'i tebrik ederim. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Yaptığımız hatalardan ders alıp önümüze bakacağız. Tabii ki dünyanın sonu değil. Daha önümüzde gidecek çok yol var. Kupada evet elendik belki ama hedefimizde ilerliyoruz."
(HG-Y)

10.01.2017 17:11:55 TSI
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