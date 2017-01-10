10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dicle Elektrik öğrenci buluşmalarını sürdürüyor

10 Ocak 2017 Salı, 17:08
Dicle Elektrik öğrenci buluşmalarını sürdürüyor
Dicle Elektrik öğrenci buluşmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - 'Enerji Verimliliği Haftası' dolayısıyla ilköğretim okullarında 2. kademe öğrencileriyle buluşan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan illerde yarının büyükleri olan çocuklara enerji verimliliğini anlatmaya devam ediyor.
Enerjinin daha verimli kullanılması konusunda bilinç oluşturmak için öğrencilerle bir araya gelen Dicle Elektrik yetkileri, bu gün de konuya ilişkin seminer vermek üzere Müslüm Gülel Ortaokulundaki öğrenciler ile buluştu. Okul salonundaki seminere Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm ile Okul Müdürü Faruk Karataş'ın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
"Kullandığımız enerji sonsuz değil"
Burada konuşan ve Dicle Elektrik Ailesine teşekkür eden Milli Eğitim İl Müdürü İlci, "Bilinçli bir tüketici olma anlamında hepimize büyük görevler düşüyor. Enerji hayatımızı kuşatmış durumdadır. Elektrik enerjisini evlerimizde, okullarımızda kısaca yaşamınızın her alanında kullanmak zorunda kalıyoruz. Kullanılan bu enerji sonsuz değildir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için temel ihtiyaçlarımızdan birisi de enerjidir. Bunu nitelikli ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle enerjide tasarrufa gidilmesi noktasında sizlere çok büyük görevler düşüyor. Bazen çok basit gördüğümüz önlemlerin bile ekonomik anlamda çok büyük getirileri oluyor." dedi.
"En ucuz enerji tasarruf edilendir"
Dicle Elektrik İl Müdürü Hondu ise yaptığı konuşmada, enerji tasarrufunun yaşam konforu ve iş gücünden ödün verilmeden enerjinin akıllıca ve doğru kullanılması anlamına geldiğini söyledi. Hondu, "Enerji hayatımızın en vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Burada verilecek bilgileri gündelik hayatınızda kullanmanızın yanında eve gittiğinizde anne babalarınıza da anlatmanızı istiyoruz. Enerji kolay elde edilmiyor. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Bu yaşlarda tasarrufla ilgili bilgileri öğrenir, uygulamak için birbirinizi uyarırsanız hem aile ekonominize, hem de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlarsınız. Çünkü biz elektrik enerjisini doğal gazdan elde ediyoruz. Doğalgaz da yurt dışından dövizle alınıyor" dedi.
Bölgede israf edilen enerji anlatıldı
Konuşmaların ardından Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm tarafından, Müslüm Gülel Ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine bölgede israf edilen elektrik enerjisinin boyutları anlatılarak, enerji israfının önlenmesi için herkesin sorumlu davranması gerektiğinin altı çizildi. Programın ardından katılımcı öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
(BB-BRN-Y)

10.01.2017 17:12:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Harran Tıp Hastanesinde kan bağışı standı kuruldu
YEREL

HARRAN TIP HASTANESİNDE KAN BAĞIŞI STANDI KURULDU
Siverek'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

SİVEREK'TE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Öğrenciler gençlik merkezinde Arapça öğreniyor
YEREL

ÖĞRENCİLER GENÇLİK MERKEZİNDE ARAPÇA ÖĞRENİYOR
Eyyübiye Belediyesi kent ormanı için kolları sıvadı
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİ KENT ORMANI İÇİN KOLLARI SIVADI
Gazeteciler Gününde öğrencilere gazetecilik mesleği anlatıldı
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERE GAZETECİLİK MESLEĞİ ANLATILDI
Güneydoğu'ya yardımlara destek çağrısı
YEREL

GÜNEYDOĞU'YA YARDIMLARA DESTEK ÇAĞRISI
Suriyeli yetimlere nakdi yardım
YEREL

SURİYELİ YETİMLERE NAKDİ YARDIM
Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL

CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
AK Partili Biter'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

AK PARTİLİ BİTER'DEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Viranşehir'de 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Viranşehir Kaymakam Çimşit'ten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan'a ziyaret
YEREL

VİRANŞEHİR KAYMAKAM ÇİMŞİT'TEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN'A ZİYARET
Şanlıurfaspor ikinci devreden umutlu
YEREL

ŞANLIURFASPOR İKİNCİ DEVREDEN UMUTLU
Şanlıurfa'da sis ve buzlanma etkili oluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİS VE BUZLANMA ETKİLİ OLUYOR
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöp kamyonu tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA ÇÖP KAMYONU TIRA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
YEREL

KAHRAMAN ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE ZİYARETİ
Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

DEMİRKOL 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Şanlıurfaspor, Fortes ile yollarını ayırdı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, FORTES İLE YOLLARINI AYIRDI
Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
GAP Yenev'in resmi açılışı yapıldı
YEREL

GAP YENEV'İN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI
Haliliye voleybol takımı Ceylanpınar'a geçit vermedi
YEREL

HALİLİYE VOLEYBOL TAKIMI CEYLANPINAR'A GEÇİT VERMEDİ
Sınır ötesine 11 tır insani yardım
YEREL

SINIR ÖTESİNE 11 TIR İNSANİ YARDIM