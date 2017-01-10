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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Başkan Kuzu Çanlı gazetecileri ağırladı

10 Ocak 2017 Salı, 17:12
Başkan Kuzu Çanlı gazetecileri ağırladı
Başkan Kuzu Çanlı gazetecileri ağırladı

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Başkan Kuzu, Çanlı Basın Mensupları için yemek daveti düzenledi.
Çan'da hizmet veren, tüm yerel basının davetli olduğu yemek programı bu yıl yine Çan Belediyesi Termal Otel'de gerçekleştirildi. Çanlı basın mensuplarının tam kadro yer aldığı yemekte öncelikle Gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Kuzu, katılımları için her bir davetliye tek tek teşekkür ederek, gazeteciliğin ve yazarlığın sembolü olan kalem armağan etti. Bir istişare ve sohbet havası içerisinde gerçekleşen yemekte daha çok günün önemine değinildi. Ayrıca Çan'a yapılan hizmet ve yatırımlardan da bahsedildi.
Başkan Kuzu; "Basın, bizim; elimiz, kolumuz, dilimiz"
Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde Çanlı yerel basın mensuplarını ağırlayan ve onlarla bir arada olmanın memnuniyetini dile getiren Başkan Kuzu, "Basın, kamuoyunun gözü kulağıdır. Bizim içinse elimiz, kolumuz, dilimizdir adeta. Bir gazeteci yılın 365 günü kar kış demeden habere koşar, her türlü zor şarta maruz kalır ve buna rağmen haberinden ve habercilik mesleğinden ödün vermez, çünkü kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir misyonu vardır. İşte bu sebeple, günümüz dünyasının en önemli unsurlarından biridir basın camiası. Ben, yerel basın mensuplarımızın sorumluluklarının da farkında olarak, gerek ilçemizde gerekse bölgemizde, birlik ve beraberlik içerisinde olacağımıza her daim inanıyorum. Buradan bir kez daha ilçemizin, bölgemizin, ülkemizin ve tüm dünya basınının çalışan gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(GD)

10.01.2017 17:15:52 TSI
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