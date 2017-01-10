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Selçuk Galatasaraylılar Derneğinden anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Nilüfer Öztürk Silay

İZMİR (İHA) - Selçuk Galatasaraylılar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri, Selçuk Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Selçuk Galatasaraylılar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri, Selçuk Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret yaptı. Terör olaylarının ardından başsağlığı dileyen yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerinde karanfil dağıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dernek Başkanı Salih Soylu, ziyaretlerle ilgili, "Bizler Selçuklu Galatasaraylılar ve Türk ulusu olarak, ülkemizin dirliğini ve birliğini bozmak isteyenlere her zaman karşı geleceğiz. Askerimize, polisimize ve halkımıza zarar vermelerine fırsat vermeyeceğiz" dedi.

(NÖS-HG-Y)



10.01.2017 17:19:04 TSI

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