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Aydın Büyükşehir vatandaşı dinliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi katılımcı yerel yönetimin ve sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başlattığı "Büyükşehir sahada" projesi Aydınlıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 10 kişilik ekiple sahada vatandaşların istek, öneri ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirip kısa sürede çözüme kavuşması için çalışıyor.

Vatandaşlardan gelen tüm mesajları inceleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşları bizzat arayarak halktan gelen taleplerin ne kadar önemli olduğunu ve çözümün adresinin "Büyükşehir Belediyesi" olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

2014 yerel seçimlerden bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Her zaman söylüyorum bizim felsefemiz halk ister büyükşehir yapar. Vatandaşlarımız bize iletecek biz yerine getireceğiz" dedi.

17 İlçede Ayak Basılmadık Yer Kalmayacak

Büyükşehir sahada projesinin Efeler ilçesinden başladığını belirten Başkan Çerçioğlu, "17 ilçenin tamamında çalışıyoruz. Ayak basmadık mahalle bırakmayacağız. Gelen taleplerin en kısa sürede değerlendirilmesi için tüm bürokratlarıma talimat verdim" diye konuştu.

(MB-Y)



10.01.2017 17:19:44 TSI

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