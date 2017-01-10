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Eskişehir'de araç sayısı arttı



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 260 bin 262'ye yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 623 adet artarak 260 bin 262 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların, 152 bin 176 adet otomobil, 41 bin 158 adet kamyonet, 28 bin 48 motosiklet, 21 bin 985 adet traktör, 10 bin 149 adet kamyon, 3 bin 478 adet minibüs, 2 bin 675 adet otobüs, 593 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi. Eskişehir'de, Kasım ayında 7 bin 521 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 521 taşıt içinde otomobil 5 bin 662 adet ile ilk sırada yer aldı.

(İHA-HA-Y)



10.01.2017 17:20:19 TSI

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