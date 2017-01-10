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Şehit Ailesinden Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Genelkurmay Başkanlığı önünde 15 Temmuz gecesi vatan haini postallı satılmışların kurşunuyla şahadet şerbetini içen Çankırılı Şehit Serhat Önder'in ailesi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Şehidin babası İsmet ve annesi Kezban'ı makamında kabul eden Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Sekmen, "Kahraman şehidimiz Serhat Önder de tıpkı 246 vatan evladı gibi o gece Genelkurmay Başkanlığı önünde vatan hainlerine geçit vermedi. Göğsündeki iman ve vatan aşkıyla Hakk'a yürüyen bu vatan evladını yetiştiren Önder ailesini yürekten kutluyorum. Serhat Önder gibi nice fidanlarımız şahadet şerbetini içti. Bu cennet vatan toprağında hür ve özgür bir şekilde geziyorsak bu kahraman vatan evlatları ve şehitlerimizin sayesindedir. Demokrasi destanımızın mihenk taşı olan 247 şehidimizi asla unutmadık ve unutmayacağız. O gece şüheda mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



10.01.2017 17:25:00 TSI

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