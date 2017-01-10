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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eğitim-İş Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 17:24
Eğitim-İş Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Eğitim-İş Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eğitim İş Şubesi Basın Yayın Sekreteri Çoşkun Oktaşlı, basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik sorumluluğunu yerine getiren gazetecilerin hedef gösterildiğini belirten Oktaşlı, "İşten çıkarılma tehdidi, fiziksel saldırılar, haklarında açılan davalar, soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılmıştır" dedi.
Türkiye Uluslararası kuruluşlar tarafından son yıllardaki sansür ve baskı politikaları nedeniyle basın özgürlüğünde dünyanın en kötü sicile sahip ülkelerinden biri olarak gösterildiğini belirten Çoşkun Oktaşlı, "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Türkiye, 2015'e göre iki puan daha kaybederek, 180 ülke arasında 151. Sıraya geriledi. Türkiye haber ve ifade özgürlüğünün baskı altında tutulduğu, basının egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışıldığı bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.
Eğitim İş Sendikası Eskişehir Şubesi yönetim kurulu ve gazeteciler sendika tarafından hazırlanan bir pasta birlikte kesildi.
(MY-HA-Y)

10.01.2017 17:28:45 TSI
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