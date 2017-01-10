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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Çerkezköy'de ilk kimlik sahibine teslim edildi

10 Ocak 2017 Salı, 17:36
Çerkezköy'de ilk kimlik sahibine teslim edildi
Çerkezköy'de ilk kimlik sahibine teslim edildi

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilk çipli kimlik sahibine teslim edildi.
Yeni yıldan itibaren tüm Türkiye'de başvuruları alınan yeni çipli kimlik kartları Çerkezköy'de de vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz, yeni kimliklerin teslimin ardından KİOS isimli cihazda şifre ve aktivasyon işlemi yapıldıktan sonra kullanılabileceğini söyledi. Yavuz, başvuru yoğunluğunun devam ettiğini belirtti.
(UA-MK-Y)

10.01.2017 17:40:35 TSI
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