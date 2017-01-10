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AKADAP, 15 Temmuz konferansları düzenleyecek



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP), Ağrı ve ilçelerinde 15 Temmuz öncesi ve sonrası konulu konferanslar düzenleyecek.

2017 yılının ilk toplantısını İlim Yayma Cemiyetinin toplantı salonunda gerçekleştiren Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, komisyonların çalışmaları ve faaliyet önerilerini masaya yatırdı. Toplantı sonrası açıklama yapan AKADAP Genel Sekreteri Kerem Engin, "15 Temmuz öncesinde bir dizi olaylarla başlayan darbe girişimi ve sonrasında devam eden olaylar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların devam ettiğinin, hatta 15 Temmuz'da bir halkın uyanışı ile emellerini gerçekleştiremeyen şer odaklarının bir nevi intikam almak için bütün gayretleriyle saldırdıklarını göstermektedir. Bu nedenle toplumsal hafızanın canlı tutulması adına Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu olarak çeşitli etkinlikler yapmaya karar verdik. Bu kapsamda 7 ilçemiz ve il merkezimizde 15 Temmuz öncesi ve sonrası konulu konferanslar düzenleyeceğiz. Programın konukları ve içeriği ilerideki günlerde belli olacak. Konferansların finalini il merkezimizde yapacağız. Bu konudaki diğer çalışmalar ve komisyonlarımızın halihazırda üzerinde çalıştığı projeleri de çalışmalar bittiğinde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

(AG-MSA-Y)



10.01.2017 17:43:00 TSI

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