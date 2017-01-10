YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Ekonomi Konseyinden 'Vergi Terkini' çalıştayı

Van Ekonomi Konseyinden 'Vergi Terkini' çalıştayı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Ekonomi Konseyi tarafından 'Vergi Terkini' konulu bir çalıştay düzenlendi.

Van TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya; Van TSO, Van TB, Esnaf Odaları Birliği, VANSİAD, İŞGEM, Van SMMMO, TÜMSİAD Van Şubesi, MÜSİAD Van Şubesi, Van PERDER, OSB, YYÜ Teknokent A.Ş. yetkilileri ile çok sayıda esnaf ve tüccar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, konsey olarak daha önce aldıkları karar çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, "1999 Kocaeli depreminden bu yana Türkiye'de bir takım uygulamalarla özellikle doğal afet yaşamış kentlerin yaşadığı yerel ekonomik krizleri aşmamaları için hükümetler tarafından bir takım tedbirler alınmıştır" dedi.

Vergi sorunu konusundaki taleplerini yineleyen Takva, "Bizler 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerimizin 2011, 2012, 2013 yıllarını kapsayacak şekilde terkin yapılmasını sonraki yılların da mutlak surette uzun vadede yapılandırılarak alınmasını istiyoruz. Burada gelir ve kurumlar vergisi düzeyinde harçlar, katma değer, ÖTV bağlamında değil, bunlar zaten farklı yasal düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu görüşlerimizi Cumhurbaşkanı, Başbakan, önceki ve şu an ki Maliye Bakanına bizzat heyetler ile beraber kendi milletvekillerimizin öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde ilettik. Fakat bugüne kadar bir ilerleme kaydedilmedi" şeklinde konuştu.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ise, söz konusu sorunun kronik bir hal aldığını belirterek, "5 buçuk yıl önce bir deprem yaşadık. Depremin oluşturmuş olduğu bu sonucu bir türlü atlatamadık. 5 buçuk yıldır vergiler birikmiş ve bugüne gelmiş. Biz bugüne kadar bu sorunun çözümü için bir adım atmayı beceremedik. Son olarak 6736 sayılı bir kanun çıkarıldı. Vergisi olan vatandaşlarımız mücbir sebepten çıksın ve borçlarını taksitlendirelim dediler. Biz oda olarak Gelir İdaresine yazı yazarak, bunun Van'a uygulanması takdirde ciddi sıkıntıların olacağını ifade ettik" ifadelerini kullandı.



"Mücbir sebebi devam ettirmek istemiyoruz"

Mücbir sebebin devam etmesini istemediklerini aktaran Şahin, "Konseyin almış olduğu karar şudur; sizlerin vereceği destek ile Van'daki vergi sorununu çözmek istiyoruz. Mücbir sebebi devam ettirmek istemiyoruz. Biz artık işin içinde çıkamıyoruz. Her gün değişiklik derken insanlar ve esnafımız mağdur oluyorlar. Dolayısıyla burada çıkacak sonuç çok önemlidir. Biz bu sonuca konsey olarak TBMM'ye, gerek bakanlara, gerek Başbakana gerekse de otorite ile bunu görüşeceğiz. Siyasi otorite isterse bu sorun çözülür" diye konuştu.

Çalıştay karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

(MD-MSA-Y)



10.01.2017 17:46:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER