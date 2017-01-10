10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı

10 Ocak 2017 Salı, 17:52
Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı
Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı yoğun katılım ile yapıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleştirilen çalıştay da Bilecik hakkında önemli istişareler ve kararlar alındı. İlk oturum gerçekleştirilirken saat 10.00'da gerçekleştirilirken, ikinci oturum saat 14.00'te gerçekleştirildi.
(CKT-CY-Y)

10.01.2017 17:56:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te spora kar engeli
YEREL

BİLECİK'TE SPORA KAR ENGELİ
Beşiktaşlılar Derneği'nden Başkan Bakıcı'ya ziyaret
YEREL

BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN BAKICI'YA ZİYARET
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Kaya açıklaması
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BİLECİK İL MÜDÜRÜ KAYA AÇIKLAMASI
Kaymakam Yaman'dan Muhtar Bedri Yaz'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM YAMAN'DAN MUHTAR BEDRİ YAZ'A ZİYARET
Eldemir'den Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

ELDEMİR'DEN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Bileciklilerin buz tutan kaldırımlarla imtihanı
YEREL

BİLECİKLİLERİN BUZ TUTAN KALDIRIMLARLA İMTİHANI
Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 61 bin 924'e yükseldi
YEREL

BİLECİK'TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 61 BİN 924'E YÜKSELDİ
Başkan Şahin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kaymakam Çakıcı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

KAYMAKAM ÇAKICI'NIN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vezirhan Beldesi'nde karla mücadele çalışmaları
YEREL

VEZİRHAN BELDESİ'NDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Bilecik Orman İşletme Müdürü Yaycıoğlu'ndan Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL

BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ YAYCIOĞLU'NDAN BAŞKAN YAMAN'A ZİYARET
Pazaryeri Belediyesi'nden yeni protokol
YEREL

PAZARYERİ BELEDİYESİ'NDEN YENİ PROTOKOL
Başkan Bakıcı, birim müdürlerinden 2016 yılı faaliyetlerini dinledi
YEREL

BAŞKAN BAKICI, BİRİM MÜDÜRLERİNDEN 2016 YILI FAALİYETLERİNİ DİNLEDİ
Bilecik Belediyesi üst geçidi asansörleri vatandaşın hizmetinde
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ ÜST GEÇİDİ ASANSÖRLERİ VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Haleplilere yardım kampanyası
YEREL

HALEPLİLERE YARDIM KAMPANYASI
Böyle dolandırıcılık görülmedi
YEREL

BÖYLE DOLANDIRICILIK GÖRÜLMEDİ
Başkan Bakıcı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
İlçe halk pazarı kardan temizlenerek hazır hale getirildi
YEREL

İLÇE HALK PAZARI KARDAN TEMİZLENEREK HAZIR HALE GETİRİLDİ
Başkan Bakıcı'nın 1. İnönü Zaferi'nin yıldönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN 1. İNÖNÜ ZAFERİ'NİN YILDÖNÜMÜ MESAJI
Bilecik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL

BİLECİK'TEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Bayırköy'de kar temizliği
YEREL

BAYIRKÖY'DE KAR TEMİZLİĞİ
Eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker kalp ameliyatı oldu
YEREL

ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLİ BAHATTİN ŞEKER KALP AMELİYATI OLDU
Bozüyük'te iki otomobil çarpıştı 1 yaralı
YEREL

BOZÜYÜK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
Kara kış bu sebzeleri vurdu
YEREL

KARA KIŞ BU SEBZELERİ VURDU