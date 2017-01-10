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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da 'Temel Eğitim İstişare Toplantısı' yapıldı

10 Ocak 2017 Salı, 17:52
Van'da 'Temel Eğitim İstişare Toplantısı' yapıldı
Van'da 'Temel Eğitim İstişare Toplantısı' yapıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Temel Eğitim İstişare Toplantısı' yapıldı.
İpekyolu İlçesindeki Selahaddini Eyyubi BİST Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişler Başkanı Vedat Doğan, Başkan Yardımcısı Sıddık Tokar, ilçe milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, bu tür önemli toplantıları olağan hale getirdiklerini belirterek, bu toplantılarda tüm okulların başarı oranının net olarak ortaya çıktığını söyledi.
Okul müdürlerinin okulun başarısında en etkili faktör olduğunu dile getiren Kırekin, "Durumunu değerlendiremeyen, kıyaslama yapamayan, ölçü almayan okullar asla hedeflerine ulaşamazlar. Müdürlük olarak bunun gibi önemli toplantıları olağan hale getirdik. Tüm okulların başarı oranını çıkartarak, bu yönde atılması gereken adımların bir an önce hayata geçirilmesi yönünde ön ayak oluyoruz. Bu yıl 1. TEOG sınavına ilimizde 24 bine yakın öğrenci girdi. Başarı oranımızı her geçen yıl biraz daha artırıyoruz. Türkiye ortalamasını artık yakaladık sayılır. Bu yıl yine 1. TEOG sınavlarında üç puana yakın bir artışla Türkiye ortalamasına yaklaştık. Temennimiz eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak üstün çalışmalar, gayretler sonrası bu başarı oranını artırarak daha da yükseltmektir. Bu toplantımıza bu sefer okul müdür yardımcılarını da davet ettik. İşin mutfağında asıl onlar var. Onlarda mevcut durumu net görsünler ve ona göre yeni çalışmalar göstersinler istedik" dedi.

"Eğitim yılı sancılı başladı"
2016-2017 eğitim öğretim yılının bu yıl sancılı başladığını belirten Kırekin, "Bu yıl eksik bir kervanla yola çıktık. 4-5 bin öğretmen eksiği ve yüzlerce öğretmenin açığa alınması ile eğitim öğretime start verdik. Bu gerçekten bizim için zor bir süreçti. Ama her şeye rağmen yolumuza devam ettik ve eğitimde aksamaların olmaması için büyük çaba sarf ettik. Özellikle TEOG sınavlarında kırsal ilçelerde dezavantaj çok. Bu ilçelerimiz maalesef birinci dönemde bu tür sınavlarda istenilen seviyeye ulaşamıyor. İkinci dönemde sınav ortalamaları ancak yükseliyor. Hamdolsun sıkıntıları yavaş yavaş aşıyoruz. Bütün enerjimizi eğitime vererek, güzel noktalara gelmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu konuda okul idarecilerinin özel bir çaba göstermeleri lazım. Çünkü diğer paydaşlardan eğitime destek yapılmıyor. Dolayısıyla okul idarecilerimizin daha fazla gayret göstermeleri gerekir. TEOG sınavlarında bireysel başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye ile Van arasındaki ortalama oranı hızla kapanıyor. Üç yıl öncesinde TEOG ortalamamız yüzde 46'larda iken, bugün bu oran yüzde 51'e kadar çıktı. Bu planlı bir çalışmanın ürünüdür" şeklinde konuştu.
Normal eğitime geçiş sürecinde yapılan yatırımlara da değinen Kırekin, bu yöndeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Kırekin'in konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı, slayt sunumla TEOG sınavlarında elde edilen başarılar, ortalama ve istatistik veriler hakkında bilgiler verdi.
Programın sonunda, TEOG sınavlarında Van'dan Türkiye birincisi olan Erciş Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hamza Bahat Işık, Erciş Tenzile Ana Ortaokulu öğrencisi Aydın Yaren Taşdemir ve Gevaş Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cengiz Yeter'e birer tablet hediye edildi.
(MSA-Y)

10.01.2017 17:57:15 TSI
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