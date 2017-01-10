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Bem Bir-Sen 23 yaşında



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) Afyonkarahisar Şube Başkanı Murat Gürsan, sendikanın 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Bem Bir-Sen'in üye sayısının 70 bine ulaştığını belirten Gürsan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikamız, 23 yıllık geçmişiyle toplumsal barış, birlik ve beraberlik gerektiren bütün konularda sivil toplum kuruluşu olmanın gerektirdiği bütün şartları taşıyan, uzlaştırıcı, milli iradeye uygun adımlar atarken, gündemin peşinden giden değil, kendi gündemini oluşturan ve her zaman hakkı savunan bir düşünce yapısıyla hareket etmektedir. Şiddet ve şiddet içerikli eylemleri reddeden, evrensel düşünen ve bu kurallar çerçevesinde sendikacılık yapan, bireysel taleplerin toplumsal talebe dönüştüğü, sosyal sorumluluğunun bilincinde, kurumsal yapısını tamamlamış 'yerli ve milli' bir sivil toplum kuruluşu olan Bem Bir-Sen, bugün 70 bine ulaşan üye sayısıyla memur sendikacılığının ilklerini gerçekleştiren sendikası olmuştur. Onları trafik kazalarında, yangında, hatta ağaçta kalmış bir kediyi kurtarırken görürsünüz. Görevi esnasında stres, fiziksel ciddi riskler ve ölümcül yaralanmalar ile yüz yüze olsalar da olayın büyüklüğü ya da küçük oluşu onlar için önemli değildir. 300 yıllık bir teşkilatın neferleri olan tulumbacılardan, bugünün tabiriyle itfaiye çalışanlarımızdan bahsediyorum. Sadece yanan bir nesneyi değil, kimi zaman gönüllerdeki yangını almaya çalışan itfaiye teşkilatından. Buradan hükümetimize seslenmek istiyorum. Zor ve bir o kadar riski yüksek bir mesleği yerine getiren itfaiyecilerimiz mesai kavramı bulunmadan çalışmaktadırlar. Tüm itfaiye teşkilatı sizlerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'ncı maddesinde itfaiyecilere yönelik yıpranma payı hakkının itfaiye erlerinin sadece yangına müdahale ettikleri saatlerde uygulanabileceğine yönelik genelgenin tüm mesai saatlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesini beklemektedir."

(HK-GC-



10.01.2017 17:59:49 TSI

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