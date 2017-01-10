YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş Kaymakamı Yaşar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Erciş Kaymakamı Yaşar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve Mülki İdareciler Günü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basın mensupları ile kurum amirlerini ağırladı.

Gün dolayısıyla ilçedeki gazeteciler ve kurum amirleri başta olmak üzere tüm gazetecilerin ve idarecilerin gününü kutlayan Kaymakam Yaşar, "Sürekli gelişen ve geleceğe yelken açmış ülkemizde, bu iki ayrı onurlu ve hassasiyet gerektiren meslek dallarının özel gününü bir arada kutlamaktan mutluluk duymaktayız. Görev bilinciyle hareket etmeyi gerektiren, bazen fedakarlık bazen özveri gerektiren, ama hiçbir zaman doğruluktan ve adaletten taviz vermeyen bu güzide mesleklerimizin hep aynı çizgilerinde devam etmesi en büyük temennimizdir. Ben bu özel günde davetimize icabet ederek misafirimiz olan gazetecilerimize ve kurum amirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, daha sonra gazetecilere bir buket çiçek vererek günlerini kutlarken, kurum amirleri ve gazeteciler de ilçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ın Mülki İdareciler Gününü tebrik etti.

(NÇ-MSA-Y)



10.01.2017 18:06:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER