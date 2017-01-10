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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başsavcı Solmaz, gazetecilerle biraraya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 18:03
Başsavcı Solmaz, gazetecilerle biraraya geldi
Başsavcı Solmaz, gazetecilerle biraraya geldi
- Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz:
-"Gazeteciler devlete yardımcı oluyor"

(Fotoğraflı)

Suat Metin-Adem Akalan
ANTALYA (İHA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Antalya Adliyesi Toplantı Salonu'nda gazetecileri ağırlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Gazeteciler devlete yardımcı oluyor"
Kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamında adliyede görev yapan gazetecilerin son derece tecrübeli olduğunu aktaran Solmaz, bu durumdan dolayı oldukça menün olduklarını ifade etti. Emniyet ve jandarmanın göremediği, ulaşamadığı bazı olayları, gazetecilerden duyarak soruşturma başlattıklarını da kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, gazetecilerin devlete bu konularda yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Çocukları da unutmadı
Gazeteciler için adliye ve çevresinde kolaylıklar sağlayacak çalışmalar yaptırdıklarını belirten Solmaz, vatandaşlar için de yapısal odaklı değişiklikler yapacaklarını kaydetti. Vatandaşların adliye içerisinde ulaşmak istediği birime yapılacak teknolojik çalışmalarla kolayca ilerleyeceğini söyleyen Solmaz, adliye dışarısında da vatandaşlar için kafeterya açacaklarını belirtti. Ailece adliyeye gelen vatandaşların çocuklarını da unutmayan Solmaz, çocuklar için adliyeye oyun alanı açmayı düşündüklerini kaydetti. Solmaz, "Bir davaya gelen vatandaş, çocuğunu buraya getirdiğinde bırakabilecek. Şu açıdan da bakmak gerekiyor, buraya gelen bir çocuk ileri de mahkeme yerine oyun hatırlasın" diye konuştu.
Solmaz ve gazeteciler daha sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına hatıra fotoğrafı çekti.
(SM-Y)

10.01.2017 18:07:13 TSI
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