YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Okul müdüründen tuzlama çalışması

Okul müdüründen tuzlama çalışması



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Gazi Ortaokul müdürü okulda kar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından okul girişi ve bahçesinde tuzlama çalışması yaptı.

Bayramiç Gazi Ortaokul müdürü Kasım Çetin ve okul Müdür Yardımcısı İsmail Özten okulda buzlaşan yol girişinde ve okul bahçesinde kendi imkanları ile temin ettiği tuzla buzları eriterek okul girişi ve bahçesinde temizleme çalışması yaptı. Okulda çocukların düşerek zarar görmemesi için tuzlama çalışması yapan okul müdürü Çetin "Çocuklar koşup oynamak ister, bir birleriyle şakalaşır. Bu nedenle düşüp canlarının yanmaması için buz tutmuş alanları eritmek için tuzlama yapıyoruz" dedi.

(GD)



10.01.2017 18:08:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER