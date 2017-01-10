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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Okul müdüründen tuzlama çalışması

10 Ocak 2017 Salı, 18:04
Okul müdüründen tuzlama çalışması
Okul müdüründen tuzlama çalışması

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Gazi Ortaokul müdürü okulda kar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından okul girişi ve bahçesinde tuzlama çalışması yaptı.
Bayramiç Gazi Ortaokul müdürü Kasım Çetin ve okul Müdür Yardımcısı İsmail Özten okulda buzlaşan yol girişinde ve okul bahçesinde kendi imkanları ile temin ettiği tuzla buzları eriterek okul girişi ve bahçesinde temizleme çalışması yaptı. Okulda çocukların düşerek zarar görmemesi için tuzlama çalışması yapan okul müdürü Çetin "Çocuklar koşup oynamak ister, bir birleriyle şakalaşır. Bu nedenle düşüp canlarının yanmaması için buz tutmuş alanları eritmek için tuzlama yapıyoruz" dedi.
(GD)

10.01.2017 18:08:53 TSI
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