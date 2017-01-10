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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Malatya'da kutlandı

10 Ocak 2017 Salı, 18:04
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Malatya'da kutlandı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Malatya'da kutlandı

(Fotoğraflı)

Cahit Özçelik
MALATYA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Malatya'da Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından ortak bir program düzenlendi.
Yeni Nikah Sarayında gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile gazeteciler katıldı.
Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, her ortamda basın mensupları ile beraber çalıştıklarını belirterek, "Bir olay olduğun zaman, bir program olduğu zaman, bir miting olduğu zaman basın mensubu arkadaşlar bizden ya az önce gitmiş oluyorlar, ya bizle gitmiş oluyorlar. Aslında basın dördüncü demokrasilerde önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü vatandaşın haber alma özgürlüğünü gerçekleştiriyor. Bu yönüyle bizlerinde yapmış olduğumuz faaliyetleri milletle buluşturuyor. Basın bir boyutuyla da takip ederek, kontrol ederek bir başka yönüyle de denetleme görevi yapıyor. Bu yönüyle demokrasinin vazgeçilmez boyutlarındandır" şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise basının toplum için önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak "Basın toplumun duyu organıdır. Görmesi, işitmesi, dokunması yani insan nasıl ki duyu organları olmadan kalple, zihinle nitelikli bir yaşam sürmesi mümkün değilse basının olmadığı bir toplumda ne demokrasiden söz edilebilir ne de orada ki özgürlük, kişisel hak ve özgürlüklerden, toplumdaki adil ve adaletten söz edilebilir. İçinde olduğumuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün temelinde de bu vardır" diye konuştu.
Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'da yerel yöneticiler olarak basının kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Basının halkın sözcüsü olmasının yanı sıra halk ile devlet arasında oluşan bir köprü vazifesi de gördüğünü belirten Çakır, "Bu vesileyle de biz basınımızın her zaman eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz bütün çalışma ve hizmetler Bu Şehirde yaşayan yediden yetmişe 780 bin hemşehrimize yöneliktir. Sadece bugüne değil dışarıda yaşayan İnsanları sadece dışarıda yaşayan insanlar değil yarın bu kentte yaşayacak olan insanlara da gelecek nesillerimize de yapmış olduğumuz çalışmalarla uygulamalarla hizmet etmiş oluyoruz. Gelecekte yapacakları hizmetlerin önüne engel olmayacak şekilde bugünden görerek Buna göre çalışmalarımızı projelerimizi geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise basının çok önemli bir iş yaptığını dile getirerek, "Sizler önemli bir görev yapıyorsunuz. Hem çalışan gazeteci arkadaşlar hem de bu işe gönül vermiş arkadaşlar hakikaten tüm imkansızlıklara sıkıntılara rağmen, gece gündüz demeden, kar kış demeden üzerinize aldığınız o kutsal görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Gazeteciler haftanın yedi günü mutlaka belli bir saatte gazetesini mecmuasının taahhüt ettiği noktada çıkarmak zorundadır. Onun stresi onun getirdiği sıkıntı hakikaten vücutta da birtakım deformasyonlara sebebiyet veriyor" diye konuştu.
15 Temmuz darbe teşebbüsünde basının üstlendiği misyona da değinen Vali Toprak, "Hakikaten Türkiye'de Cumhuriyeti, devletimizi iç çatışma suretiyle piyonlar aracılığıyla onu parçalamak ve iç çatışmaya götürmek isteyen O hain girişinin karşısında hain kalkışmanın olduğu saatler dakikalardan itibaren halkımıza, vatandaşımıza doğru ve dikkatli bir şekilde ülkemize ve ülkemizin bekasını koruyacak bir şekilde gerçek manada o hissiyatı toplayarak halkımıza vatandaşlarımıza aktardığınız. Bugün burada huzurlu mutlu yaşamaya devam ediyoruz. Eğer ki bu konuda bir gecikme olsaydı, tereddüt olsaydı, bir sıkıntı olsaydı zamanında hatırlatılmasaydı maalesef çok ciddi sıkıntıları da yaşıyor olacaktık" şeklinde konuştu.
Program daha sonra yemek ikramı ile son buldu.
(CÖ-BRN-Y)

10.01.2017 18:09:17 TSI
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