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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 18:14
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, MHP Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Hekim'le birlikte MHP Ordu İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasını ziyaret eden Başkan Enver Yılmaz'ı MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ile eski MHP Milletvekili Cemal Enginyurt karşıladı.
Başkan Yılmaz, MHP İl Başkanlığı'nın yeni binasının camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi, anayasa değişikliği sürecinde göstermiş olduğu duyarlılığı 15 Temmuz sürecinde de sergilemişti. O gece MHP İl Başkanı ve beraberindeki grup, Büyükşehir Belediyemizin önüne gelmiş ve vatana sahip çıkmak için sesimizi birlikte yükseltmiştik. Son zamanlarda, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli beyin o devletçi duruşunu tüm teşkilatına yansıtmasının memnuniyetini yaşıyoruz. MHP İl Başkanlığı'nın yeni mekanının tüm il ve ilçe teşkilatlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Sayın Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir parti hariç, AK Parti, CHP ve MHP olarak birlik ve beraberlik içinde meclisteyiz" dedi.
MHP Ordu Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, ziyaretlerinden dolayı Başkan Enver Yılmaz'a ve beraberindekilere teşekkür etti. Enginyurt konuşmasında Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Gerek içeride gerekse dışarıda çepeçevre kuşatılmış bir Türkiye'yi yaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeyi çökertemeyenler, şimdi ise ekonomik darbe teşebbüsleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na saldırarak ülkemizi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Böylesi bir dönemde Türk milliyetçilerinin üzerine düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Bugünkü tablo da birlik ve beraberliğin göstergesidir. Bugün siyaset yapma zamanı değil, birlik zamanıdır. Bu güçlerin asıl amacı, asırlardır süregelen intikamlarını almaktır. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk de ziyarette bir konuşma yaptı. Gün birlik ve kardeş olma günü diyen Çelenk, "Yaşanan bu süreçte MHP'yle olan kardeşliği pekiştirmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
(MAK-SLH-Y)

10.01.2017 18:18:38 TSI
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