10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

10 Ocak 2017 Salı, 18:24
Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar
Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisi ile Sungurlu belediye ekipleri, sokak hayvanları için kedi köpek maması, yem, ekmek, su gibi temel yiyecekler bıraktı.
Geçtiğimiz kış aylarında da aynı şekilde sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasında hayvanların rahatlıkla bulacağı kedi köpek maması, yem ve ekmek bırakan Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu yılda aynı yerlere yem bıraktı.
Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi. Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, su hayvan yemi bıraktıklarını belirten Şahiner, "Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz.'' dedi.
(SŞ-BÖ)

10.01.2017 18:27:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu Belediyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

SUNGURLU BELEDİYESİ'NDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Çorum'da 101 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

ÇORUM'DA 101 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bayram'dan Çorum TSO'ya ziyaret
YEREL

BAYRAM'DAN ÇORUM TSO'YA ZİYARET
Sungurlu Belediyesi'nden kar mesaisi
YEREL

SUNGURLU BELEDİYESİ'NDEN KAR MESAİSİ
Bektaş ve Boyraz, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BEKTAŞ VE BOYRAZ, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Sungurlu'da Esnaf Gününe yoğun katılım
YEREL

SUNGURLU'DA ESNAF GÜNÜNE YOĞUN KATILIM