Vali Güvençer basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

MANİSA (İHA) - Manisa'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla verdiği kahvaltıya katıldı.

Taşfabrika Restoran'da gerçekleşen kahvaltıya Vali Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, Manisa'da çalışan yerel ve ulusal basın mensupları ile köşe yazarları katıldı. Programda konuşan Vali Güvençer, programa katıldıkları için basın mensuplarına teşekkür ederek, "Sizler kendinizle ne kadar gurur duysanız, işinizle ne kadar övünseniz az. Bu her zaman çok açık ifade edilmeyebilir. Hatta değişik şekilde zaman zaman sizi üzecek davranışlara, sözlü sitemlere yansıyabilir ya da üçüncü şahıslardan beklediğiniz yankıları yeterince bulamayabilirsiniz. Eğer kamu hizmeti diyebileceğimiz bir kavram var ise, bu kamu hizmeti bizzat böyle kişinin kendi özelliğinden fedakarlık ve feragatlık ile içinde yaşadığı topluma hizmet etmek ise hiç kuşkusuz basın emekçiliği ve gazetecilik tam anlamıyla bir kamu hizmetidir. Bu anlamda benim gibi üçüncü şahıslar adına konuşma fırsatı bulan kişiler özel günler fırsatıyla tüm toplum adına, kamu adına şükran duygularını esirgemeksizin sizlere ifade etmelidir. Elbette hayatın akışı içerisinde inişler, çıkışlar, kazalar, savaşlar, hayat kayıpları olacak. Ama dileğimiz daha az olsun. Sizler bu haberleri görmek, değerlendirmek, kamuoyuna taşımakla birlikte daha çok insanlara ümit verecek, mutluluk aşılayacak haberlerle karşılaşıp bu haberlerin aracılığını yapın dilerim" dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç da "Son yıllarda ilk defa Manisa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü karla birlikte kutluyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü her yıl kutluyoruz, her yıl da sorunlarla, çarelerle ilgili fikirler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Anadolu basını daima önem kazanmıştır. Devletin ve bu kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda büyük emeği geçen bir Anadolu basını vardır ve onların değerli emekçi, çilekeş çalışanları ile birlikte bugünlere kadar bu süreç devam ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en son 15 Temmuz'da karşılaştığı darbe teşebbüsü karşısında yerel ve ulusal medyanın bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde devletimizi ve milletimizi felaket olabilecek bir olay karşısında dik ve sağlam duruşundan dolayı bir dernek başkanı olarak Anadolu basını ve Manisa yerel basınının bu tutumunu bizzat takdire şayan olarak karşılıyorum. Bu ülke hepimizin. Bu ülkenin demokratik kuralları içerisinde işleyebilmesi, bizlerin basın özgürlüğü içerisinde görevlerimizi yapması çok kolay değil" diye konuştu.

Vali Güvençer daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Program sonunda günün anısına Vali Güvençer ve basın mensupları toplu fotoğraf çekildi.

10.01.2017 18:29:40 TSI

