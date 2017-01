YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Terör saldırısına kınama

Terör saldırısına kınama

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

- "Gazi şehrimize büyük geçmiş olsun. Dikkatleri sonucu olası bir faciayı önleyen kahraman polislerimize teşekkür ederim''

- "Terör odaklarına en güzel cevabı, birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek vereceğiz''



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, "Dikkatleri sonucu olası bir faciayı önleyen kahraman polislerimize teşekkür ederim" dedi.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınayarak, silahlı çatışmada yaralanan polisimize Allah'tan acil şifalar temenni etti.

Emniyet Teşkilatına ve şehrimize geçmiş olsun dileklerini ileten Konukoğlu, "Emniyet güçlerimiz büyük bir cesaretle saldırıya anında karşılık verdiler. Dikkatleri sonucu olası bir faciayı önleyen kahraman polislerimize teşekkür ederim. Kalleş saldırıda can kaybımızın olmaması en büyük tesellimizdir.Gaziantep Valimizi ve Emniyet Teşkilatımızı kutluyorum'' dedi.

Terör eylemlerinin ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik beraberliğini, kardeşliğini ve istikrarını hedef aldığını bir kez daha ifade eden GSO Başkanı Konukoğlu, terör ve arkasındaki karanlık şer odaklarına, Gaziantep'in hiçbir zaman geçit vermediğini ve vermeyeceğini vurguladı.

Konukoğlu,''Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kötü senaryoları daha önce de gördük. Gaziantepliler her zaman devletinin ve güvenlik güçlerinin yanındadır. Terör odaklarına en güzel cevabı, birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek vereceğiz. Rabbim, şehrimize ve ülkemize bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. Emniyet camiamıza ve tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Dualarımız yaralı polisimizle, Allah acil şifalar versin"diye konuştu.

10.01.2017 18:30:33 TSI

