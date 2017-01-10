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AK Parti'den basın mensuplarına pastalı jest



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, haftalık basın toplantısında '10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazetecilerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti.

AK Pati İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutumlu ve Mustafa Ötken'in yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ile gazetecilerle bir araya gelen Başkan Yurdunuseven, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Gazetecilerin son derece yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduğunu belirten Başkan Yurdunuseven, gazeteciliğin kutsal ve zor bir meslek olduğunu dile getirdi. Başkan Yurdunuseven, "Sene-i devriyesine kadar hep birlikte tüm gazetecilere kazasız belasız bir yıl diliyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla 10 Ocak'ı pasta keserek birlikte kutlamak istedik. Toplumun bilgi alması için gecesini gündüzüne katarak çalışan medya mensuplarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Halkımızın talep ve isteklerini yayın organları aracılığıyla bizlere ileten gazetecilere minnettarız. Bizlerin göremediği olayları tarafsız ve objektif şekilde yansıttıkları zaman bizlerde bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimin bulunulduğu gecede medya mensuplarımız milletimizle bir ve beraber oldu. Hainlere karşı milletimizin yanında yer alarak vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkan tüm medya mensuplarımızı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer medya vasıtasıyla bu çağrı yayılmasa, gazeteciler olmasaydı hakikaten farklı şeyler olabilirdi. Bu nedenle çalışan gazetecileri ve medyanın önemini 15 Temmuz gecesi bir kez daha görmüş olduk" dedi.

TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti için, millet ve devlet için çok önemli bir faaliyete başlanıldığını hatırlatan Başkan Yurdunuseven, şunları söyledi:

"Anayasa Komisyonundan geçen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı. Görüşmelere madde madde geçilmesi için 318 oyla elhamdülillah çalışma başladı. Önümüzde ki günlerde de inşallah bu çalışma devam edecek."

Basın toplantısının ardından Başkan Yurdunuseven gazeteciler ile birlikte '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısı ile pasta kesti.

(GC-



10.01.2017 18:32:14 TSI

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