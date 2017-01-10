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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Babaeski Belediye Başkanı Avcı'dan basına kahvaltı

10 Ocak 2017 Salı, 19:19
Babaeski Belediye Başkanı Avcı'dan basına kahvaltı
Babaeski Belediye Başkanı Avcı'dan basına kahvaltı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarına bir kahvaltı verdi.
Belediye Tansa Lokantası'nda verilen kahvaltıya ulusal basın temsilcileri, yerel gazete yazı işleri müdürleri, muhabirler ve köşe yazarları katıldı. Başkan Hacı, kahvaltı sonunda günün anısına yaptırdığı pastayı basın mensupları ile birlikte kesti. Kahvaltı sonunda bir açıklama yapan Başkan Hacı, "Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugün yaptığım incelemelerde sadece Türkiye'ye özgü olduğunu öğrendim. 10 Ocak 1961 tarihli çıkan bir kanun var. Bu kanunda basın emekçilerine bir takım haklar veriliyor, çalışma özgürlüğü, çalışma hayatı ile ilgili güvenceler veriliyor. O güvencelere dayanarak eksiksiz ve tarafsız haber alma özgürlüğümüz yerine getiriliyor. Halkın haber alma özgürlüğü yerine getirilmiş oluyor basın emekçilerine haklar sağlanarak. Ben bu anlamda bu hakların daha da ileriye götürülmesini istiyorum, gönlüm öyle arzu ediyor. Ve patronlarının etkisi altında kalmadan tarafsızca, eksiksiz ve özgür haberleri halka yaymalarını istiyorum. Bu anlamda da bütün basın emekçilerinin gününü kutluyorum" dedi.
(KU-Y)

10.01.2017 19:24:01 TSI
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