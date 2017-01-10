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Basın mensupları öğle yemeğinde buluştu

- Başkan Albayrak, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Basın mensupları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Başkan Danışmanları Yrd. Doç. Elif Atayman, Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin'in de bulunduğu öğle yemeğinde açılış konuşması yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Daha sonra konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Davetimize icabet ederek bugün buraya gelen herkese teşekkür ederim. Sosyal tesislerimize gelmeyen basın mensuplarımız olabilir düşüncesiyle etkinliğimizi burada düzenlemeye karar verdik. Burası tarihsel dokumuzu canlandırma projemizin ilk aşaması olan Miras Atölyesi 1 projemizin bir parçasını oluşturmaktadır. Miras Atölyesi 1 ve Miras Atölyesi 2 projeleri kapsamında tarihi yapıların restorasyonunu tamamlayıp, şehre tekrar kazandırıp, gelecek nesillere aktarılması için çabalıyoruz" dedi.

Miras Atölyesi Projesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Albayrak, "Tekirdağ'ın 11 ilçesinde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bundan sonraki günlerde basın mensuplarımızla daha iyi ilişkiler kurarak daha iyi çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.

(HLD-Y)



10.01.2017 19:26:21 TSI

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