10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te kar mücadelesi devam ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 19:35
Edremit'te kar mücadelesi devam ediyor
Edremit'te kar mücadelesi devam ediyor
- Kardan kapanan köy yolları açılıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Emrah Elmas
Kamera : Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Yurt genelindeki yoğun kar yağışı Edremit ilçesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kırsal mahalleler başta olmak üzere kapanan ve buzlanan yollara karşı Edremit Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla önlem alıyor.
Edremit ve çevresinde uzun bir aranın ardından kuvvetli şekilde etkisini gösteren kar yağışına karşı Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. 24 saat görev başında olan ekipler buzlanan ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ortaoba, Yaşyer, Hacıarslanlar, Dereli gibi yüksek rakımda bulunan mahallelerde ekipler gerekli önlemleri alırken, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor. Edremit Belediyesi'nin telefonlarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Kamil Saka, "Uzun bir süre sonra Edremitliler olarak merkezde kar yağışını görmüş olduk. Biz ekiplerimizle birlikte oluşabilecek sorunlara karşı 24 saat görev başında gerekli önlemleri alıyoruz. Olumsuz hava koşullarından etkilenen yerlerde zorluk yaşayan yurttaşlarımız da rahatlıkla bizimle iletişim kurabilirler" dedi. Kar yağışının bölgede bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
(EME)

10.01.2017 19:38:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ KAR MÜCADELESİ YAPIYOR
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
YEREL

VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİRİN KALİTELİ HİZMETLERİNDEN MEMNUN
Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi
YEREL

AYVALIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BASIN İLE BİR ARAYA GELDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI
Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL

KUZEY EGE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
YEREL

BASİAD'DAN 2016 DEĞERLENDİRMESİ
Burhaniye'de İmam Hatipliler Halep'i unutmadı
YEREL

BURHANİYE'DE İMAM HATİPLİLER HALEP'İ UNUTMADI
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİN HASADINA KAR VE SOĞUK MOLASI
Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti
YEREL

KAR İŞ YERLERİNİN TENTELERİNİ GÖÇERTTİ
Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı
YEREL

OLTACILAR, KAR ALTINDA KALAN HAYVANLARI UNUTMADI
Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU ANADOLU'NUN SESİNİ FAS'TA DUYURDU
Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı
YEREL

ERDEK-DÜZLER YOLU KAYAN TIR SEBEBİYLE KAPANDI
Bandırma-Karacabey yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
YEREL

BANDIRMA-KARACABEY YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
Uğur: &quot;Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz&quot;
YEREL

UĞUR: "BANDIRMA BELEDİYESİ DAVA AÇARSA PLANLARI İHALE EDEMEYİZ"
Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
YEREL

UĞUR, BANDIRMA'DA YAPILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Ayvalık ve Gömeç, Halep'i unutmadı
YEREL

AYVALIK VE GÖMEÇ, HALEP'İ UNUTMADI
Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖRKÇÜ, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Ferhunde İnal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

FERHUNDE İNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Balıkçı gemileri poyraz nedeniyle Edremit'e demirledi.
YEREL

BALIKÇI GEMİLERİ POYRAZ NEDENİYLE EDREMİT'E DEMİRLEDİ.
Kaymakam Sırmalı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Dursunbey Karla Mücadelede İlk Sırada Yer Aldı
YEREL

DURSUNBEY KARLA MÜCADELEDE İLK SIRADA YER ALDI
Başkan Uğur Gazeteciler Gününü Kutladı
YEREL

BAŞKAN UĞUR GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
BASKİ'den su kesintisi açıklaması
YEREL

BASKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Eğitim İş'ten liselerin dönüştürülmesine tepki
YEREL

EĞİTİM İŞ'TEN LİSELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE TEPKİ