YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ünlü astrolog Zeynep Turan Eskişehir'e geliyor

Ünlü astrolog Zeynep Turan Eskişehir'e geliyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ünlü astrolog Zeynep Turan, 2017 yılını ilk kez Eskişehirliler için Espark'ta yorumlayacak.

Espark Alışveriş Merkezi, 2017'de burçların gezegenlere etkisi ve bizleri nelerin beklediğine dair söyleşilerin yapılacağı etkinliğe katılacak ziyaretçilere ünlü astrolog Zeynep Turan ile birebir sohbet etme ve kişisel astroloji yorumlarını öğrenme fırsatı sunacak. Zeynep Turan ile birebir sohbet etmek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise, gün içerisinde 100 lira ve üzeri alışveriş yaparak kuraya katılmaları olacak. Kura sonucu belirlenen şanslı ziyaretçiler, ünlü astrolog Zeynep Turan ile gündeme, hayata ve ilişkilere dair keyifli sohbet gerçekleştirecekler ve kişisel yıldız haritalarını yorumlatacaklar.

Ünlü astrolog Turan, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de takipçileri ile buluşacak.

(AS-Y)



10.01.2017 19:46:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER