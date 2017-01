YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ali Çetinbaş, gazeteci Mehmet Hatipoğlu'nu ziyaret etti

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle, Gündem Gazetesi Yazarı Mehmet Hatipoğlu'nu evinde ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hayri Öz, Remzi Günay ve Mehmet Er'in de iştirak ettiği ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çetinbaş, basının, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milleti ve devletiyle yan yana ve omuz omuza birlikte hareket ettiğini ifadev etti.

Çetinbaş, "Şanlı tarihimizde kara bir gün olarak yer alan 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe teşebbüsünde yüce Türk milleti ve devletiyle yan yana, omuz omuza hareket eden, alçak kalkışmaya karşı onurlu bir tavır sergileyen, milli iradenin her zaman yanında yer alan gerek yerel, gerekse ulusal yazılı ve görsel basınımızın vatan sevdalısı çalışanları eşsiz bir direniş ve tepki göstermiştir. Ülkemizin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, bölünmez bütünlüğüne inanmış ve bu uğurda mücadelesini gururla sürdüren değerli basınımıza ve çalışanlarına her zaman müteşekkiriz. İnanıyoruz ki aynı anlayış ve ilgiyle hareket eden vatansever basınımız objektif haber ve bilgi anlayışıyla bundan sonra da devletinin, milli iradenin yanında yer alarak hakikati, doğruyu destekleyerek güçlü Türkiye yolunda, 2023 hedeflerine ilerlemenin en büyük destekçilerinden olmaya devam edecektir. Her türlü zorlu şartlarda son derece özverili bir şekilde çalışarak kendi etik değerlerini de takip eden, tarafsız habercilik anlayışını göz önünde bulunduran, doğru ve hızlı haber ulaştırmayı ilke edinerek çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Gazeteci Mehmet Hatipoğlu, ziyaretlerinden dolayı Çetinbaş, Öz, Günay ve Er'e teşekkür etti. (EFE)



