YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars Sağlık Müdürlüğü Sarıkamış'ta tam kadro görev aldı

Kars Sağlık Müdürlüğü Sarıkamış'ta tam kadro görev aldı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 6-7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma etkinlikleri çerçevesinde Kars İl Sağlık Müdürlüğü tam kadro görev aldı.

Sağlık Müdürlüğü Sarıkamış'ta UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 65 sağlık personeli ve 14 UMKE arazi tipi aracıyla, yine 46 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi ve 13 adet 4x4 ambulansla programa katıldı.

Sağlık Müdürlüğü tam teşekküllü acil servis hizmeti sunabilecek 2 adet sahra hastanesi, aynı zamanda gelen misafirlere sağlık hizmeti verilebilmesi için 1 Tabip, 2 UMKE sağlık personeli ile konaklanan otelde klinik açarak programa katılan misafirlere 24 saat hizmet etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve her yaştan on binlerce kişi, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk Köyü'nde buluştu. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Konu ile ilgili Kars Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan faaliyetler ilimizin herhangi bir olağanüstü durumda sağlık yönünden hazırlıklı olduğunun göstergesidir. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

(IÇ-AA-Y)



10.01.2017 20:36:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER