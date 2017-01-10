10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2016'nın "YILDIZ"ları ödüllerini alacak

10 Ocak 2017 Salı, 20:50
2016'nın "YILDIZ"ları ödüllerini alacak
2016'nın "YILDIZ"ları ödüllerini alacak

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından düzenlenecek Yılın Yıldızları Ödülleri, medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirecek. 35 bine yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek oylama sonucunda belirlenen "2016'nın En Beğenilenleri" ödüllerini alacak.
YTÜ İşletme Kulübü, bu yıl 15. kez Yılın Yıldızları Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturuyor. Marka Tescil Belgesi ile belgelenen ve her sene çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren Yılın Yıldızları Ödülleri, bu yıl da sanat, spor, ekonomi ve televizyon dünyasından önemli isimleri buluşturacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Perşembe akşamı düzenlenecek tören için 35 bine yakın öğrenci oylamaya katılabilecek. Oylama sonucunda binlerce öğrencinin tercihlerine göre belirlenecek "2016 Yılında Türkiye'nin En Beğenilenleri" ödüllerini alacak.
Törende yılın kadın şarkıcısı, yılın erkek şarkıcısı, yılın müzik grubu kategorilerinin yanı sıra yılın ekonomisti, yılın şov programı, yılın iş adamı ve yılın iş kadını, yılın şirketi, yılın kanalı, yılın sivil toplum kuruluşu gibi 32 ayrı kategoride ödüller verilecek. "Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri" olarak anılan Yılın Yıldızları Ödülleri törenine medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Etkinlikle ilgili kategorilere ve detaylara www.yilinyildizlari.com adresinden ulaşılabilecek.
(EY-CC-Y)

10.01.2017 20:55:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
YEREL

BAŞKAN KADIOĞLU, ESBİM MÜLAKATINA KATILDI
Afrikalı çocuklar, karı ilk kez görmenin heyecanını yaşadılar
YEREL

AFRİKALI ÇOCUKLAR, KARI İLK KEZ GÖRMENİN HEYECANINI YAŞADILAR
Ataşehir'in can dostları emin ellerde
YEREL

ATAŞEHİR'İN CAN DOSTLARI EMİN ELLERDE
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEK HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
YEREL

TAM BUĞDAY EKMEĞİ İLK TERCİHİNİZ OLSUN
ANALİZ - Rafsancani'nin ölümü ve İran'da değişen dengeler
YEREL

ANALİZ - RAFSANCANİ'NİN ÖLÜMÜ VE İRAN'DA DEĞİŞEN DENGELER
Beylikdüzü, karda sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

BEYLİKDÜZÜ, KARDA SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Yolda kalanların imdadına Başkan Kılıç yetişti
YEREL

YOLDA KALANLARIN İMDADINA BAŞKAN KILIÇ YETİŞTİ
Sıcak sahlep ve çay, Beylikdüzü'nün içini ısıttı
YEREL

SICAK SAHLEP VE ÇAY, BEYLİKDÜZÜ'NÜN İÇİNİ ISITTI
Beyoğlu Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü
YEREL

BEYOĞLU BELEDİYESİ YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Soğuk havada Sultangazililer içini sıcak çorba ile ısıttı
YEREL

SOĞUK HAVADA SULTANGAZİLİLER İÇİNİ SICAK ÇORBA İLE ISITTI
Küçükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Başkan Cahit Altunay'dan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN CAHİT ALTUNAY'DAN 10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Ataşehir'de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek
YEREL

ATAŞEHİR'DE BELEDİYENİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASINA VATANDAŞTAN DESTEK
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
YEREL

EVİNDEN ÇIKAMAYAN ENGELLİ VE YAŞLILARA EKMEK VE SÜT YARDIMI
(Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

(GEÇİLEBİLİR) KARTAL BELEDİYESİ 2017'NİN İLK MUHTARLAR TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kartal'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL

KARTAL'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Burada çocuklar diş tedavisinden korkmuyor
YEREL

BURADA ÇOCUKLAR DİŞ TEDAVİSİNDEN KORKMUYOR
Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'NİN SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMADI
Kartal'ın sesi olacak bando takımı için müracaatlar başladı
YEREL

KARTAL'IN SESİ OLACAK BANDO TAKIMI İÇİN MÜRACAATLAR BAŞLADI
Çekmeköy'de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL

ÇEKMEKÖY'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti
YEREL

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Ümraniye'de bin yüz kişiye sıcak yemek
YEREL

ÜMRANİYE'DE BİN YÜZ KİŞİYE SICAK YEMEK