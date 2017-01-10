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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Çalışan Gazeteciler Günü" ödül töreni

10 Ocak 2017 Salı, 22:29
"Çalışan Gazeteciler Günü" ödül töreni
"Çalışan Gazeteciler Günü" ödül töreni
- 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti bir ilke imza atarak sahadaki muhabirleri plaketle ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle ödül töreni düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, MHP İl Başkanı Taner Tekin, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mahmut Erdoğan, genel yayın yönetmenleri, köşe yazarları ve gazeteciler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan, "Mesleğimiz ne olursa olsun ister siyaset, ister bürokrat, isterse gazeteci olalım bu birliği ve bütünlüğü sağladığımız sürece ülkemizin başına kötü bir şey gelmeyecektir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutlayan şehrin dinamiklerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sosyal medya birçok dengeyi alt üst etti"
Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "İnsanların en kutsal haklarından birisi olan haber alma hakkı bulunduğu mahallede, bulunduğu ilçede veya bulunduğu ülkede çevresindeki sorunlardan objektif olarak bilgilenmek isteği ve hakkı günümüzde en temel insan haklarından birisi olarak kayıtlara geçmiş ve modern çağın da tartışılmaz bir hakkı haline gelmiştir. Bu hakkın adil ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili mücadeleyi veren Türk basını da ülkemizin kuruluşundan bu yana her gün kendisini geliştirerek insanların haber alma hakkını en doğru ve en iyi şekilde yerine getirme yönünde gelişerek bir düzeye geldiler. Ama 2000'li yıllardan sonra başka bir şey ortaya çıktı. Gerek yazılı gerekse görsel medyanın yanında hepinizin bildiği gibi internet medyası denen, sosyal medya denen bir başka dijital ortamda haber edinme teknolojisi gelişti. Bu bana göre birçok dengeyi alt üst etti. Dünyada da bu sistemin oluşmuş olan çatısını yeniden yapılandırma gibi bir mecburiyeti ortaya koydu. Artık insanların dünyada gök kubbede olan herhangi bir hadisenin neredeyse gizli kalma şansı kalmadı" diye konuştu.

"Klasik medya miadını doldurdu"
Yavaş yavaş klasik medyanın miadını doldurduğunu belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Basın mensubu arkadaşlarımla birkaç kahvaltılı toplantıda bir araya gelip yeni bir sinerji oluşturalım diye konuşmuştuk. Bunu gerçekleştiremedik. Bunun hemen gerçekleşmesini de hemen beklemiyorduk. Biz gazeteciler çok rahat bir şekilde bir araya gelemeyiz. Ayrıca da toz bölünme gibi çok hızlı bir şekilde bölünürüz. Onun için bunu belli aralıklarla tekrar etmem gerekiyordu. Fırsat buldukça söylüyorum. Çünkü konvansiyonel diye tabir edilen klasik medya kalmadı, kalmıyor. Her geçen gün eriyor. Mesela Samsun'da basılan gazeteleri üst üste koyun bir arkadaşımızın internet sitesindeki kadar ancak okunuyor veya tıklanıyor. Yeni medya diye tabir edilen internet haberciliği her gün daha da önem kazanıyor. Her birimizin birer artık medya organı var. Ben buraya çıkmadan önce baktım benim twitter hesabım hızlı bir şekilde tırmanıyor. Kar tatili dolayısıyla öğrenciler beni 'valiciğim, vali amca, vali beyciğim' yapıyorlar. Bazen uygun olmayan şekilde söylüyorlar. Kar tatili bekliyorlar. Kar tatili konusunda kolay kolay tatil yapma düşüncesinde değilim. Çünkü aslında karın da eğitimin bir parçası olduğuna inanıyorum. Diğer türlü Antalya'daki gibi damperli kamyonla okulun önüne karı dökeriz. Dün ve bugün de bazı ilçelerimizi tatil ettiğimizde 'çocuklar aman boş kalmayın kitap okuyun' dedim. Şimdi de çocuklar bana bol miktarda kitap fotoğrafı gönderiyorlar. 'Yarın da tatil yap ki kitabım yarım kaldı' diyorlar. Amacı kitabı bitirmek değil, kitaba başlamaktı. Bu kısmen de olsa başardık" şeklinde konuştu.

"Düzgün bir gazetecilik yapmak gerekiyor"
Samsun'da çok kaliteli gazetecilerin olduğunu ifade eden Vali Şahin, "10 Ocak Gazeteciler Günü hikayesini bir köşe yazarı arkadaşımız çok güzel yazmış. Gazeteci arkadaşları takip ettiğimde eğer araştırmacı gazeteci ise, köşesinde bir şeyleri araştırıp yazıyorsa samimiyetimle söylüyorum ulusal bir gazeteye koyun rahatlıkla yayınlayabilirsiniz. Bazen yazının şehvetine kapılıp son derece yanlış, gereksiz, abartılı şeyler ya da yalan şeyler yazılıyor. Buna bugün belki sessiz kalınabilir ama yarın acısını çıkarırlar. Hiçbir şeyde yanınıza kalmıyor. Onun için de düzgün bir gazetecilik yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan, Samsun Valisi İbrahim Şahin'e '10 Ocak İdareciler Günü' nedeniyle plaket takdim etti. Ardından 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti sahada görev yapan muhabirlere ödüllerini verdi. Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı Samsun muhabirleri Muammer Ay, Gökhan İçkilli, Erdi Demür ve Kenan Akyüz'ün de aralarında bulunduğu toplam 44 basın mensubuna plaketleri verildi.
(GKH-SLH)

10.01.2017 22:33:22 TSI
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