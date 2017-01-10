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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Kuşadası'nda okullarda atık yağ ve atık pil toplama kampanyası

10 Ocak 2017 Salı, 23:40
Kuşadası'nda okullarda atık yağ ve atık pil toplama kampanyası
Kuşadası'nda okullarda atık yağ ve atık pil toplama kampanyası

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okullarda ödüllü atık yağ ve atık pil toplama kampanyası başlattı.
Kuşadası Belediyesi, kampanyalar aracılığıyla çocuklarda "temiz çevre ve geri dönüşüm" bilinci oluşturmayı hedefliyor.
Kuşadası Belediyesi ve Koza Atık Yağ AŞ tarafından düzenlenen ve 5 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek olan olan Atık Yağ Toplama kampanyası sonunda 100 kilo gramın üzerinde atık yağ toplayan okullara değişik ödüller verilecek. Kampanya sonunda 100 ile 250 kilogram arası atık yağ toplayan okullara 5 top A4 kağıt, 250 ile 500 kilogram arası atık yağ toplayan okullara 5 adet hentbol topu, 500 ile 1000 kilogram arası atık yağ toplayan okullara 10 adet basketbol ve voleybol topu, 1000 ile 1250 kilogram arası atık yağ toplayan okullara çok fonksiyonlu yazıcı,1250 ile 2000 kilogram atık yağ toplayan okullara masa tenisi masası, 2000 kilogram ve üstü atık yağ toplayan okullara ise projeksiyon cihazı hediye edilecek. Kampanyanın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılacak. Kuşadası Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle düzenlenen ödüllü Atık Pil Toplama kampanyası ise 30 Nisan tarihinde son bulacak. Kampanya sonunda en çok atık pil toplayan okullara çeşitli hediyeler verilecek.
Öte yandan Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 23 mahalle muhtarlığına yerleştirilen kumbaralar aracılığıyla da içme suyuna, doğaya ve çevreye ciddi zarar veren atık yağlar ve piller toplanıyor.
(ZH-MB-Y)

10.01.2017 23:43:48 TSI
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