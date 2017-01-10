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Konya'da bazı yollar ulaşıma kapandı

- Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



H.İbrahim Parlak

KONYA (İHA) - Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Konya'yı, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu illere ve bağlantılı ilçelere gitmek isteyen çok sayıda araç çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Akyokuş mevkisinde yolu trafiğe kapatan görevliler araçların Isparta yönüne gitmesine izin vermezken sürücüler yolun biran önce ulaşıma açılmasını beklediklerini söylediler. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA-İP-Y)



10.01.2017 23:58:38 TSI

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