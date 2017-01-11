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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Ülkü Ocakları Başkanı Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 08:52
Ülkü Ocakları Başkanı Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Ülkü Ocakları Başkanı Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Ülkü Ocakları Başkanı Bora Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Güne nedeniyle İhlas Haber Ajansı Ardahan temsilciliğine ziyarette bulundu.
Ardahan Ülkü Ocakları Başkanı Bora Pehlivan, Çalışan gazeteciler Günü'nü kutlayarak Basın mensuplarını ziyaret etti. Pehlivan, İhlas Haber Ajansı Ardahan temsilcisi Olgun Yıldız'ı ziyaret ederek, çalışan gazeteciler gününü kutladı. Pehlivan, ziyaretinde basının önemine işaret ederek, "Basın Mensupları, milletimiz adına gören, gözlemlerini kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de kendisinden, ailesinden fedakarlıkta bulunan, fedakar olduğu kadar cesaret sahibi olan kişilerdir. Özgür ve tarafsız çalışan gazeteciler bir toplum için bulunmaz velinimetlerdir. Bizler her türlü haberi evimizde rahat bir şekilde izliyoruz ve gazetelerimizden okuyoruz. Ancak önümüze gelen haberin çok kolay hazırlanmadığının bilincindeyiz. Bu yüzden kutsal meslek dallarından biri olarak gördüğümüz basının işlevini yerine getirmesini sağlayan basın-yayın çalışanları bu kurumların isimsiz kahramanlarıdır.
Demokrasinin en önemli unsurlarından biri gazeteciler ve basın güçlü hürriyetidir. Basın hürriyeti ancak özgür, güçlü, tarafsız ve her türlü baskıdan uzak bir anlayışla mümkün olabilir. Toplumu bilgilendirme görevi yürüten tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar çalışmaların da başarılar dilerim." dedi.
(OY-AA-Y)

11.01.2017 08:57:11 TSI
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