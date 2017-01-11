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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'de 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:30
Rize'de 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu.

Göktürk Fırat
RİZE (İHA) - Çipli kimlik uygulamasında pilot iller arasında yer alan Rize'de 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu.
Ocak ayının ilk gününden itibaren yurt genelinde çipli kimlik uygulamasına geçilerek vatandaşlara yeni kimliklerinin dağıtımına başlanılmıştı. Çipli kimlik uygulamasında pilot iller arasında yer alan Rize'de ise kimliklerin dağıtımına 2016 yılı Ekim ayında başlanıldı. Rize İl Nüfus Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 329 bin nüfusu olan Rize'de şu ana kadar 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulunup kimliklerini değiştirdi. Kimlik yenileme başvurularının ise yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
(GF-ÖS-Y)

11.01.2017 09:35:05 TSI
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